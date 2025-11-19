Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης, φέρεται να βρίσκεται στη λόστα του τεχνικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 19χρονος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού πρόσφατα αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία της Tuttosport για το βραβείο European Golden Boy Web 2025 και άμεσα ξεκίνησαν και τα σενάρια για τους ενδιαφερόμενους.

Οι συνεχόμενες επιτυχίες του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, που αναζητούν νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική να λάμψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται να εντάσσεται πλέον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο Μουζακίτης έχει τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον των «κόκκινων διαβόλων». Μάλιστα, το όνομά του δεν βρίσκεται απλώς στις σημειώσεις κάποιου σκάουτ, αλλά έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του ίδιου του Ρούμπεν Αμορίμ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη Γιουνάιτεντ στον άξονα του κέντρου.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, «ο Έλληνας μέσος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Εκτός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον παρακολουθούν στενά η Μπράιτον, η Άρσεναλ και η Άστον Βίλα. Ο Μουζακίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό έως το 2029, με ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ».