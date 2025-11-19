Στην επιλογή του ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί μπροστά από τους δύο εσωτερικούς μέσους βρίσκεται ο εντονότερος προβληματισμός του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης (23/11) με την ΑΕΚ με τον Ολίμπιου Μορουτσάν να προβάλλει φαβορί για τη θέση στο βασικό σχήμα.

Ο Ρουμάνος διεθνής μέσος ανήκει στη συνομοταξία των ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιήσει με την παρουσία τους. Το δικό του ελαφρυντικό σχετίζεται με τη θέση στην οποία χρησιμοποιήθηκε καθώς οι απουσίες των ακραίων επιθετικών τον έστειλαν στη δεξιά πτέρυγα και σ’ έναν ρόλο τον οποίον έχει υπηρετήσει στο παρελθόν αλλά δεν είναι και ο αγαπημένος του. Η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ παράλληλα της προσδοκίας για την ουσιαστική ένταξή του στην ομάδα «απομακρύνει» τον Ολίμπιου Μορουτσάν από τον ρόλο του δεξιού χαφ και τον πηγαίνει προς τον άξονα. Ειδικά ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ στον οποίον δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Φρέντρικ Γένσεν και ο τιμωρημένος Κώστας Γαλανόπουλος. Εκτός είναι και ο Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος όμως, ούτως ή άλλως, δείχνει να μην έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Καθώς είναι δεδομένη η συνύπαρξη των Μόντσου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται να αποφασίσει για τον τρίτο της… παρέας. Αν καταλήξει στην απόφαση χρησιμοποίησης μέσου, ουσιαστικά θα επιλέξει μεταξύ του Μορουτσάν και του Παναγίδη. Το δε σενάριο τοποθέτησης κρυφού επιθετικού (Αλφαρέλα, Ντούντου, Σίστο) μάλλον δεν συγκεντρώνει πιθανότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι αυτό της επιλογής του Ρουμάνου.

Κατά τη φετινή σεζόν, ο Μορουτσάν μόλις μία φορά χρησιμοποιήθηκε ως επιτελικός μέσος, απέναντι στο Αιγάλεω στον θεσμό του Κυπέλλου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στα οποία ήταν στην 11αδα, έπαιξε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Η αλήθεια είναι ότι σε κανένα δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, πλέον όμως αντιλαμβάνεται ότι ο διαθέσιμος χρόνος έχει μειωθεί και για τον ίδιο καθώς δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και δεν είναι τυχαίες οι σκέψεις για την απόκτηση ενός ακόμη δημιουργικού μέσου.