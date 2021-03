Σάκκαρη: «Περήφανη που είμαι Ελληνίδα» (vid)

Δεν μπορούσε να μιλήσει εύκολα από την κούραση και την μεγάλη προσπάθεια στον αγώνα με την Τζέσικα Πεγκούλα αλλά έκλεψε πάλι την παράσταση η Μαρία Σάκκαρη .

Αμέσως μετά από την πρόκριση της επί της Αμερικανίδας στους "8" του Miami Open η Ελληνίδα παραχώρησε on court συνέντευξη και με κομμένη την ανάσα, αφού εκθείασε την αντίπαλο της, στάθηκε στην σπαρτιατική ψυχή που έδειξε και δήλωσε περήφανη για τη χώρα της:

«Ευχαριστώ τους Έλληνες που ήρθαν να με δουν, είναι υπέροχο να έχω τη στήριξή τους. Πάντα μου αρέσει να αγωνίζομαι και να κερδίζω για τη χώρα μου. Είναι ένας από του λόγους που παίζω τένις. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες και είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα».

Κλείνοντας ο παρουσιαστής θέλησε να την ευχαριστήσει και είπε "έλα ρε" στα ελληνικά!

"I always like to compete and win for my country. I'm super proud I'm Greek!" @mariasakkari | #MiamiOpen pic.twitter.com/rY7mbPtLOD

— wta (@WTA) March 30, 2021