Στους "8" του Miami Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά από 2.38' απέκλεισε με 6-4, 2-6, 7-6 (6) την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα (Νο33) και προκρίθηκε στους "8" εκεί όπου την Τετάρτη θα συναντήσει το Νο2 κόσμου, την Ναόμι Οσάκα, η οποία έβγαλε νοκ άουτ με 6-3, 6-3 την Ελίζ Μέρτενς.

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 5-3 και μπρέικ στο 3ο σετ, έφτασε σε μπρέικ και αφού έσβησε 5 ματς πόιντ ισοφάρισε σε 5-5.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Στο τάι μπρέικ η Αμερικανίδα είχε και 6ο ματς πόιντ αλλά το έσβησε και αυτό η Ελληνίδα η οποία έκλεισε το παιχνίδι αφού εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό της ματς πόιντ.

Η Τζέσικα Πεγκούλα είχε 27 winners και 29 αβίαστα και η Μαρία Σάκκαρη είχε 47-53.

Όσο αφορά την Οσάκα, αξίξει να πούμε ότι είναι η νικήτρια του Australian Open 2021, ότι έχει 23-0 νίκες και με την Σάκκαρη έχει 3-1 νίκες.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Τζέσικα Πεγκούλα θα το σβήσει για να γράψει το 1-0. Η Σάκκαρη θα φτάσει τελικά σε μπρέικ για το 2-1 αλλά η Πεγκούλα θα το πάρει αμέσως πίσω για το 2-2.

Η Πεγκούλα θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ αλλά η Σάκκαρη με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2! Με το σερβίς της θα πάει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Οι winners ήταν 8-7 για την Σάκκαρη και τα αβίαστα λάθη 10-5 κατά της Πεγκούλα.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1 αλλά η Πεγκούλα θα πετύχει μπρέικ και θα προηγηθεί με 3-1. "Απαντά" με μπρέικ η Ελληνίδα για να μειώσει σε 3-2.

Θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά με το 3ο η Αμερικανίδα θα φτάσει σε μπρέικ για το 4-2. Θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-2 αλλά η Πεγκούλα με μπρέικ θα κλείσει το σετ με 6-2 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ, η Μαρία Σάκκαρη θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και θα πετύχει μπρέικ για το 2-1. Θα κρατήσει το σερβίς της για το 3-1 αλλά η Πεγκούλα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Σερβίρει καλά για το 4-3 και με μπρέικ πάει στο 5-3. Παίρνει το μπρέικ πίσω η Σάκκαρη για το 5-4.

Θα σβήσει 5 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 5-6 η Ελληνίδα. Θα ισοφαρίσει σε 6-6 και θα οδηγηθούμε σε τάι μπρέικ.

Εκεί θα προηγηθεί με 4-2 και 5-3. Θα σβήσει το 6ο ματς πόιντ στο 6-5 και θα φτάσει σε ματς πόιντ για να πάρει την πρόκριση.

The Spartan survives @mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals! #MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm

What a game! @mariasakkari saved 5 match points and after the 9th deuce is able to hold serve!#MiamiOpen pic.twitter.com/NxdRJbuLMh

— wta (@WTA) March 29, 2021