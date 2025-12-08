Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, άσκησε δριμεία κριτική στον Σαλάχ για την συμπεριφορά που δείχνει το τελευταίο διάστημα.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ εξαπέλυσε τα βέλη του για μία ακόμη φόρα προς Μοχάμεντ Σαλάχ, μετά και τον τελευταίο αγώνα της Λίβερπουλ στη Premier League.

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφιλτράριστα και με αρκετή δόση ειλικρίνειας υποστήριξε ότι ο Αιγύπτιος «καταστρέφει την φήμη του» στο Άνφιλντ, αφότου ο επί 9 χρόνια παίκτης των «reds», εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι ένιωσε «καταπιεσμένος» από τον σύλλογο και πως η σχέση του με τον Άρνε Σλοτ είναι εντελώς «κατεστραμμένη».

Ο 33χρονος επιθετικός δεν έχει ξεκινήσει βασικός σε κανέναν από τους τελευταίους τρεις αγώνες των πρωταθλητών Αγγλίας, ενώ δεν πέρασε καν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στην ισοπαλία κόντρα στην Λιντς (3-3), κάτι που τον οδήγησε στο να ξεσπάσει.

«Ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση (με τον Σλοτ). Φαίνεται ότι ο σύλλογος με έχει παραγκωνίσει και θέλει να αναλάβω εγώ όλη την ευθύνη». Ο Ρούνεϊ εξέλαβε πολύ αρνητικά αυτό το ξέσπασμα του Αιγύπτιου και απαίτησε από τον Σλοτ να πάρει θέση και να δείξει χαρακτήρα. «Ο Σλοτ πρέπει να δείξει κύρος. Πείτε του (Στον Σάλαχ) ότι δεν θα ταξιδέψει (στο Μιλάνο για τον αγώνα με την Ίντερ) με την υπόλοιπη ομάδα και ότι αυτό που είπε ήταν απαράδεκτο. Πείτε του να πάει στο AFCON και να αφήσει τα πράγματα να ηρεμήσουν. Δεν θα τον χρησιμοποιούσα ούτε στον επόμενο αγώνα», κατέληξε.

Για τον Ρούνεϊ, το δίλημμα είναι ξεκάθαρο. Είτε ο Σαλάχ ξαναχτίζει γέφυρες με τον προπονητή του, είτε το μέλλον του στη Λίβερπουλ τελειώνει εδώ. «Πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα τώρα», επέμεινε. «Με αυτά που κάνει καταστρέφει την κληρονομιά του. Είναι λυπηρό να τον βλέπεις να τα πετάει όλα με αυτόν τον τρόπο. Το έχει χειριστεί πολύ άσχημα».

🗣️ Wayne Rooney has said Mohamed Salah is "destroying his legacy at Liverpool" following his comments in the mixed zone after the match at Leeds. pic.twitter.com/L6LnxT36JY December 8, 2025

Η αβεβαιότητα πάντως σχετικά με τη συμμετοχή του Αιγυπτίου στον επόμενο αγώνα της Λίβερπουλ, είναι υπαρκτή. Σύμφωνα με ένα tweet του έγκυρου δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σαλάχ θα μπορούσε να μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα της League Phase του Champions League την Τρίτη (09/12) εναντίον της Ίντερ, μετά τα σκληρά σχόλιά που έκανε για την σχέση του με τον Ολλανδό τεχνικό.

Ο σύλλογος διεξάγει αυτή την στιγμή εσωτερικές συζητήσεις και η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί σήμερα, ενώ ο Σλοτ αναμένεται να μιλήσει αργότερα μέσα στην ημέρα στον Τύπο για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.