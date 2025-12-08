Το βίντεο του Gazzetta με τα εκχιονιστικά στην Αστάνα

Απίστευτο σκηνικό με τα εκχιονιστικά να βγαίνουν στους δρόμους της Αστάνα προκειμένου να καθαρίσουν το χιόνι από τους δρόμους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Αν και η θερμοκρασία (-2 βαθμούς) το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, η πόλη της Αστάνα στο Καζακστάν έχει ντυθεί στα... άσπρα από το χιόνι .

Για αυτό τον λόγο υπήρξε ένα τρομερό σκηνικό στους δρόμους της πόλης όπου βγήκαν τα εκχιονιστικά το ένα πίσω από το άλλο προκειμένου να καθαρίσουν και να αποτρέψουν πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Να θυμίσουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την κατάσταση του «Astana Arena» όπου θα διεξαχθεί το αγώνας καθώς πρόκειται για ένα γήπεδο με κλειστή οροφή και καλύτερη θερμοκρασία από αυτή που υπάρχει από έξω.