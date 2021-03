Είναι λάτρης της φωτογραφίας και δεν το κρύβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε να μην "εκμεταλλευτεί" το Μεξικό για να "στήσει" μια ωραία φωτογραφία.

Έβαλε στις πλάτες του μια σημαία του Μεξικού, η κοπέλα του Θεοδώρα Πεταλάς φόρεσε ένα σομπρέρο, πήραν την κατάλληλη πόζα και επέλεξαν φόντο την πόλη του Ακαπούλκο.

«Ζωγραφίζει" εντός κορτ στο Mexican Open και "ζωγραφίζει" και εκτός!

Don't pay too much attention to the background muchachos pic.twitter.com/61zfWT0jqx

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) March 20, 2021