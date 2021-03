Στα προημιτελικά του Rotterdam Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-4, 4-6, 7-5 τον Πολωνό (Νο30) Χούμπερ Χούρκατς προκρίθηκε στους "8" και την Παρασκευή θα παίξει με τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ (Νο21) για μια θέση στον ημιτελικό.

Μετά από 2.08' και 2 χαμένα ματς πόιντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Χούμπερτ Χούρκατς και έφτασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά στο τουρνουά της Ολλανδίας.

Αυτή είναι η 6η νίκη του επί του Πολωνού σε σύνολο 7 αγώνων.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 26 winners και 13 αβίαστα και ο Χούμπερτ Χούρκατς είχε 42-28, 8-3 άσους αλλά και 6 διπλά σφάλματα!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 στο 1ο σετ και με love service game θα φτάσει στο 3-2. Με 2 άσους θα ισοφαρίσει σε 4-4 ο Χούρκατς αλλά ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4!

Με φόρα από το 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 1-0 και στο 2ο και ενώ θα βρεθεί με πίσω με 0-30 στο 3ο θα το κερδίσει για να φτάσει στο 2-1. Ο Πολωνός ισοφαρίζει σε 3-3 και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο.

Με την πρώτη θα πετύχει μπρέικ και θα πάρει προβάδισμα με 4-3. Με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-3 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4. Τελικά ο Πολωνός θα κλείσει εύκολα το σετ στο σερβίς του και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ, θα φτάσει στο 2-1 ο Τσιτσιπάς και μάλιστα με love service game αλλά θα ισοφαριστεί σε 2-2. O Χούρκατς ισοφαρίζει σε 3-3 και ο Τσιτσιπάς θα πάρει το 7ο γκέιμ για το 4-3.

Ο Πολωνός ισοφαρίζει ξανά σε 4-4. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δυσκολία θα πάρει το 9ο (5-4).

Ένα διπλό λάθος του Χούρκατς θα δώσει ματς πόιντ στον Τσιτσιπά αλλά ο Πολωνός θα το σβήσει για το 5-5.

Με love service game ο Έλληνας τενίστας θα προηγηθεί με 6-5. Στο 12ο πάλι με διπλό σφάλμα ο Χούρκατς θα δώσει ματς πόιντ αλλά θα το σβήσει αλλά ο Στέφανος θα φτάσει και σε 3ο ματς πόιντ και θα κλείσει το σετ.

8-1 in 2021 @steftsitsipas battles past Hurkacz 6-4 4-6 7-5 for his eighth win of the year! #abnamrowtt pic.twitter.com/8eddYS5x23

"One of the best volleys you'll see all week"

Not bad for the third point of the match, @steftsitsipas #abnamrowtt pic.twitter.com/bEBk1Klxqk

— Tennis TV (@TennisTV) March 4, 2021