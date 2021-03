H Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον προημιτελικό του Qatar Total Open που διεξάγεται στη Ντόχα.

Η Ισπανίδα (Νο16) απέκλεισε με 6-2, 6-7 (5), 6-3 την περσινή νικήτρια του τουρνουά και Νο8 κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα και θα παίξει την Πέμπτη (19:00, Cosmote Sport 7) με την Μαρία Σάκκαρη για μια θέση στα ημιτελικά!

Η Ελληνίδα και η Ισπανίδα που υπήρξε Νο1 και είναι κάτοχος 2 τίτλων Grand Slam έχουν παίξει άλλη μια φορά. Στις 10 Ιανουαρίου 2021 στο Άμπου Ντάμπι και η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 7-5, 6-4 και προκρίθηκε στους "8".

Στα ημιτελικά στη Ντόχα το ζευγάρι της Σάκκαρη με την Μουγκουρούθα θα διασταυρωθεί με το Αζαρένκα-Σβιτολίνα (17:00).

Η επική πρόκριση της Μουγκουρούθα

Στο 1ο σετ η Μουγκουρούθα με 2 μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 και με το σερβίς της στο 4-0. Η Σαμπαλένκα μείωσε σε 4-1 και 5-2 και έχασε με κάτω τα χέρια το σετ με 6-2.

Ξεκίνημα με μπρέικ (1-0) και στο 2ο σετ για την Ισπανίδα και με το σερβίς της θα φτάσει στο 2-0. H Σαμπαλένκα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 2-2 και με το σερβίς της θα προηγηθεί με 3-2.

Η Λευκορωσίδα θα κρατήσει το προβάδισμα (4-3) και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3! H Μουγκουρούθα με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Με μπρέικ η Ισπανίδα θα προηγηθεί με 6-5 όμως η Σαμπαλένκα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 6-6!

Θα επικρατήσει με 7-6 (5) και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ, η Σαμπαλένκα δεν θα επιτρέψει στην Μουγκουρούθα να φτάσει σε μπρέικ στο 4ο γκέιμ, θα ισοφαρίσει σε 2-2 και με μπρέικ θα περάσει μπροστά με 3-2. Η Ισπανίδα με μεγάλη δυσκολία θα πάρει το μπρέικ πίσω για το 3-3.

Με το σερβίς της θα προηγηθεί με 4-3 η Μουγκουρούθα και με νέο μπρέικ με 5-3 και θα τελειώσει το σετ στο 6-3.

The level between these two has not dropped @GarbiMuguruza fires a forehand winner! #QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/KyypKjsTt5 — wta (@WTA) March 3, 2021