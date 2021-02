Ελλάδα - Αυστραλία 1-2: Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά - Περβολαράκη (vid)

Την ήττα με 2-1 από την Αυστραλία γνώρισε η Ελλάδα στην 2η ημέρα του ATP Cup της Μελβούρνης.

Οι Πιρς/Σαβίλ επικράτησαν στο διπλό με 6-3, 4-6, 10-5 των Τσιτσιπά/Περβολαράκη και έτσι η Αυστραλία γνώρισε την πρώτη της νίκη στο τουρνουά αφού στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί από την Ισπανία.

Οι Αυστραλοί δεν έχουν άλλο αγώνα ενώ όλα πλέον όσο αφορά την 1η θέση θα ξεκαθαρίσουν την Πέμπτη (08:30, Novasports 1) στον αγώνα της Ισπανίας με την Ελλάδα.

Η Αυστραλία και η Ισπανία έχουν από 1 νίκη πλέον και η Ελλάδα είναι χωρίς νίκη.

Την Πέμπτη θα δούμε την "μάχη" της Ελλάδος με την Ισπανία. Εάν ο Ράφα Ναδάλ ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στην πλάτη και αγωνιστεί θα παίξει στις 10:30 με τον Στέφανο Τσιτσιπά και στις 08:30 ο Περβοραλάκης θ' αντιμετωπίσει τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Σε περίπτωση που ο Ναδάλ δεν αγωνιστεί ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Μπαουτίστα Αγκούτ (10:30) και ο Περβολαράκης με τον Καρένιο Μπούστα. Η Ελλάδα για να προκριθεί πρέπει να πάει στο 3-0 με την Ισπανία κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Στον Α' όμιλο επίσης μέσα από το παιχνίδι της Γερμανίας με την Σερβία θα μάθουμε την ομάδα που θα συνεχίσει στα ημιτελικά. Εκεί ο Λάγιοβιτς θα παίξει με τον Στρουφ και εν συνεχεία ο Τζοκοβιτς με τον Ζβέρεφ.

Ήδη στα ημιτελικά είναι από την Τετάρτη η Ιταλία και η Ρωσία.

