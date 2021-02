Με ήττα ξεκίνησε η Ελλάδα κόντρα στην Αυστραλία στον πρώτο της αγώνα στο ATP Cup 2021 που διεξάγεται στη Μελβούρνη.

Στον 1ο αγώνα της σειράς ο Μιχάλης Περβολαράκης (Νο462) ηττήθηκε σε 1.21' με 6-2, 6-3 από τον Τζον Μίλμαν (Νο38) και έτσι η Αυστραλία έκανε το 1-0.

Ακολουθεί ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντε Μινόρ και το διπλό με το οποίο θα τελειώσει η σειρά.

Στο 1ο σετ, ο Τζον Μίλμαν θα κάμψει γρήγορα την αντίσταση του Μιχάλη Περβολαράκη και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1. Θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του για το 4-1 αλλά ο Περβολαράκης μειώνει σε 4-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.

Ο Αυστραλός θα το σβήσει και θα φτάσει στο 5-2. Τελικά ο Μίλμαν θα κλείσει το σετ στο 6-2 με το 2ο του μπρέικ.

Στο 2ο σετ, ο Μίλμαν θα προσπεράσει με 2-1 και ο Περβολαράκης θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Με το 4ο μπρέικ πόιντ θα τα καταφέρει όμως ο Μίλμαν για να προηγηθεί με 3-1.

Ο Περβολαράκης θα σβήσει νέο μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-2 και σε 5-3. O Μίλμαν θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και θα τελειώσει το σετ με 6-3.

Marching to victory @johnhmillman clinches the first set against Michail Pervolarakis 6-2.#GREAUS | #ATPCup pic.twitter.com/DR6EVEa1hx

— ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021