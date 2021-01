Σάκκαρη: Η ανάκριση της Μαρίας για λογαριασμό της WTA (vid)

Έχοντας βγει από την "σκληρή" καραντίνα των 14 ημερών στη Μελβούρνη η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την προετοιμασία της και από τις 3 έως τις 7/2 θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Grambians Trophy».

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο22 του κόσμου έχει φυσικά ως μεγάλο στόχο το Australian Open (8/2) εκεί όπου το 2020 είχε φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο.

Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε σε ερωτήσεις φαν της και η WTA δημοσίευσε σε video τις απαντήσεις της. Μίλησε για τα ελληνικά νησιά, για τον τίτλο της στο Μαρόκο, για την επική της νίκη επί της Σερένα Ουίλιαμς, για την λατρεμένη της κουζίνα που είναι η ελληνική αλλά και για τα αγαπημένα της τουρνουά.

