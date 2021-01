Ναόμι Οσάκα: Αγόρασε ποδοσφαιρική ομάδα στις ΗΠΑ (pics&vid)

Ιδιοκτήτρια της ποδοσφαιρικής ομάδας North Carolina Courage είναι πλέον η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα που έχει φτάσει στο Νο1 του κόσμου και έχει κερδίσει 3 Grand Slam συνεχίζει να επενδύει τα χρήματα της εκτός τένις και έτσι μετά από την μεγάλη της αγάπη για το χώρο της μόδας δείχνει και την αγάπη της για το ποδόσφαιρο.

«Οι γυναίκες που έχουν επενδύσει στο μεγάλωμά μου με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα και δεν ξέρω πού θα ήμουν χωρίς αυτές. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω λάβει πολλή αγάπη από τις συναθλήτριές μου και γι' αυτό με περηφάνια ανακοινώνω ότι είμαι ιδιοκτήτρια της ομάδας North Carolina Courage», έγραψε η ίδια στα social media.

Η Ναόμι Οσάκα φωτογραφήθηκε στο γήπεδο με την φανέλα της νέας της ομάδας. Θυμίζουμε ότι αυτό το διάστημα είναι στην Αδελαϊδα και από τις 8/2 θα ξεκινήσει τους αγώνες στο Australian Open.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2019 είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη.

Ναόμι Οσάκα: Πρόσωπο της χρονιάς στο Sports Illustrated (pic)

Ναόμι Οσάκα: «Είναι υπέροχο πως ένα άτομο μπορεί να εμπνεύσει τόσους ανθρώπους» (pic)

Ναόμι Οσάκα: Μαθαίνει τένις σε κορίτσια στην Ιαπωνία (vid)​

Οσάκα: «Η πανδημία μου έδωσε την ευκαιρία να δω τον πραγματικό κόσμο» (pic)

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 28, 2021