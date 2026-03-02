Ο Άλβαρο Χιμένεθ της Φερόλ εκτέλεσε ίσως το χειρότερο πέναλτι που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό...

Έχοντας περάσει στο παρελθόν από ομάδες όπως η Αλμερία, η Μαγιόρκα αλλά και η Μπέρμιγχαμ, ο Άλβαρο Χιμένεθ αγωνίζεται πλέον στη Γ' κατηγορία της Ισπανίας με τη φανέλα της Φερόλ και αυτές τις μέρες επανέφερε το όνομά του στη δημοσιότητα, ωστόσο όχι για καλό λόγο...

Βλέπετε, ο 34χρονος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Ταλαβέρα αλλά κατάφερε να σουτάρει τόσο άσχημα, που έστειλε την μπάλα πάνω από το σκέπαστρο της κερκίδας!

Πάντως αυτό δεν ήταν το μοναδικό πέναλτι στην Ισπανία που μας έκανε να απορήσουμε αυτές τις μέρες, καθώς προηγήθηκε το ασύλληπτο... ντου του Γκαγιά στην περιοχή όταν πήγε να εκτελέσει ο Ραμαζάνι στην αναμέτρηση της Βαλένθια με την Οσασούνα για τη La Liga.