Ναόμι Οσάκα: Πρόσωπο της χρονιάς στο Sports Illustrated (pic)

Η Ναόμι Οσάκα ψηφίστηκε από τους συντάκτες του Sports Illustrated ως η κορυφαία αθλητική προσωπικότητα του 2020.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια πρώην Νο1 η οποία ζει μόνιμα στις ΗΠΑ μέσα στο 2020 κατέκτησε το US Open για 2η φορά στην καριέρα της αλλά πρωταγωνίστησε στον αγώνα κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Συμμετείχε σε εκδηλώσεις, αποσύρθηκε από το Western and Southern Open σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πισώπλατο πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς και "ανάγκασε" την WTA να αλλάξει το πρόγραμμα των αγώνων.

Επίσης στο US Open "τίμησε" όλους τους νεκρούς αφροαμερικανούς θύματα της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ φορώντας μάσκες κατά του covid-19 που είχαν γραμμένα τα ονόματα τους.

Στην ίδια κατηγορία προτάθηκαν ο πρωταθλητής του NBA, LeBron James, αλλά και οι Patrick Mahomes, Laurent Tardiff και την Breanna Stewart.

Η Ναόμι Οσάκα είναι το 5ο μέλος της οικογένειας του τένις που κερδίζει το βραβείο «SI Sportsperson of the Year». Είχαν προηγηθεί η Μπίλι Τζιν Κινγκ (1972), η Κρις Έβερτ (1976), ο Άρθουρ Ας (1992) και η Σερένα Ουίλιαμς (2015).

A champion on and off the court!

Congratulations @naomiosaka on being named an @SInow #Sportsperson of the year! #大坂なおみ pic.twitter.com/GtgvVGBfnL

