Άρης: Με Μορόν και Γαλανόπουλο κόντρα στον Ατρόμητο
Έχοντας χάσει τους τρεις τελευταίους αγώνες λόγω ενοχλήσεων στον αχίλλειο τένοντα, ο Λορέν Μορόν συμμετείχε στο σημερινό (2/3) πρόγραμμα και κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Κώστας Γαλανόπουλος συμπλήρωσε ενάμιση μήνα εκτός δράσης λόγω τενοντίτιδας, καθώς όμως μπήκε στο πρόγραμμα, το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην αποστολή. Αντιθέτως, ο Φρέντρικ Γένσεν δύσκολα θα προλάβει παιχνίδι της κανονικής διάρκειας ενώ σε πρόγραμμα θεραπειών παραμένει και ο Γκαμπριέλ Μισεουί.
