Πολλά και ... ωραία "αποκάλυψε" ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους φίλους του στο twitter.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απάντησε σε ερωτήσεις φαν του και όπως φάνηκε είχε όρεξη και έδωσε... δυνατές απαντήσεις.

Όταν ρωτήθηκε για τον ήρωα του, επέλεξε τη μαμά του, ενώ όταν του ζήτησαν να επιλέξει κάτι που θα απαγόρευε στο τένις απάντησε πως θα απαγόρευε στον Ράφα Ναδάλ να παίξει ξανά στο Roland Garros. Για να πάρει και κανένας άλλος τον τίτλο...

Στην πίτσα δεν του αρέσει ο ανανάς, ενώ στην Premier League υποστηρίζει την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και θεωρεί καλύτερο Έλληνα αθλητή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο .

Στην ερώτηση για το μέλλον του τένις στην Ελλάδα απάντησε με ... ντρίπλα και τόνισε πως θα είναι καλύτερο από το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Ακόμη εντυπωσίασε όταν ρωτήθηκε για το ομορφότερο μέρος για επίσκεψη στην Ελλάδα. «Τα Εξάρχεια», απάντησε.

How’s the future of Greek tennis looking?

— petro alex (@petro_alex21) January 10, 2021