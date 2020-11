Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νέος "βασιλιάς" στα ATP Finals .

Έγινε ο 2ος Ρώσος μετά από τον Νικολάι Νταβιντένκο (2009) που κατακτά τον τίτλο αφού επικράτησε στον τελικό στην άδεια 02 Arena του Λονδίνου με 4-6, 7-6 (2), 6-4 του Ντομινίκ Τιμ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τα κατάφερε με την πρώτη του ευκαιρία στο Λονδίνο και έφτασε μάλιστα στην κατάκτηση με 5-0 νίκες και έτσι θα πάρει 1500 βαθμούς και θα εισπράξει 1,564,000 δολάρια!

Κέρδισε στον όμιλο το Νο1 τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον ημιτελικό το Νο2 Ράφα Ναδάλ και στον τελικό το Νο3 τον Ντομινίκ Τιμ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτός είναι ο 2ος τίτλος του μέσα στο 2020 μετά από το Paris Masters (2ος συνεχόμενος) και ο 9ος στην καριέρα του.

Ο Αυστριακός από την άλλη έφτασε για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό και μετά από τον Στέφανο Τσιτσιπά θα χάσει και από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Τιμ θα κλείσει τη χρονιά στο Νο3 και ο Μεντβέντεφ στο Νο4.

Το Λονδίνο αποχαιρετά το ATP Finals και θυμίζουμε πως στην αρχή (2009, Νταβιντένκο) και στο φινάλε (2020, Μεντβέντεφ) ο νικητής ήταν Ρώσος! Αυτή ήταν η 50η έκδοση του ATP Finals και ο Ρώσος είναι ο 25ος νικητής.

Προβάδισμα με μπρέικ

Στο 1ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Τιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Μεντβέντεφ και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Με μπρέικ ο Αυστριακός θα φτάσει στο 3-2 και θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 4-2.

Μειώνει σε 4-3 ο Ρώσος αλλά με love service game ο Τιμ θα προηγηθεί με 5-3. Σε 49'ο Τιμ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Ο Μεντβέντεφ έχει 12 winners και 12 αβίαστα και ο Τιμ 12-10.

Ισοφάριση στο τάι μπρέικ

Στο 2ο σετ, ο Μεντβέντεφ θα προηγηθεί με 2-1 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τιμ στο 5ο γκέιμ για το 3-2. Με love service game θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.

Ο Ρώσος δεν θα του επιτρέψει να φτάσει σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 4-3. Έιναι σειρά του Μεντβέντεφ να έχει μπρέικ πόιντ (8ο γκέιμ) αλλά θα το σβήσει ο Τιμ για το 4-4. Θα ισοφαρίσει σε 5-5 και σε 6-6.

Αρχίζει με μίνι μπρέικ (1-0) στο τάι μπρέικ ο Τιμ αλλά θα το πάρει πίσω (1-2) ο Μεντβέντεφ. Ισοφαρίζει σε 2-2 ο Ρώσος και με μίνι μπρέικ θα πάει στο 4-2. Με σερί 5-0 θα φτάσει στο 5-2 και θα επικρατήσει με 7-6 (2).

Ο Μεντβέντεφ είχε 19 winners και αβίαστα και ο Τιμ 7-9.

Ανατροπή και τίτλος

Ο Ντομινίκ Τιμ κρατάει το σερβίς του στο ξεκίνημα του 3ου σετ (1-0) αλλά ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Αυστριακός θα σβήσει και τα 3 μπρέικ πόιντ και με 5 σερί πόντους θα φτάσει στο 2-1!

Με love service game ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά ο Ρώσος θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Ο Τιμ θα το σβήσει και αυτό αλλά ο Μεντβέντεφ θα έχει και 2ο με την ίδια όμως κατάληξη.

Θα φτάσει και σε 3ο μπρέικ πόιντ ο Ρώσος και μετά από 8 χαμένες προσπάθειες θα κάνει μπρέικ (3-2). Θα κρατήσει το σερβίς για το 4-2 αλλά ο Τιμ χωρίς απώλειες μειώνει σε 4-3 και εν συνεχεία σε 5-4.

Τελικά θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-4) και θα στεφτεί πρωταθλητής.

Ο Μεντβέντεφ είχε 37 winners και 30 αβίαστα λάθη και ο Τιμ είχε 29-29. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.42.

2009 ATP Finals final: Russian Davydenko d. US Open champion Del Potro 2020 ATP Finals final: Russian Medvedev d. US Open champion Thiem Russians bookending the #NittoATPFinals in London! pic.twitter.com/OtU7bceGm0 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

When you beat the Top 3 players in the world to win the #NittoATPFinals...@DaniilMedwed pic.twitter.com/Fr6GFQy2x2 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

FIRST #NittoATPFinals TITLE!! The moment @DaniilMedwed defeated Thiem to claim glory in London ic.twitter.com/ylthef6311 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

THE LAST KING OF LONDON @DaniilMedwed defeats Thiem 4-6 7-6 6-4 to become the 2020 #NittoATPFinals CHAMPION! pic.twitter.com/0o6AgKaQPu — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Gotta love this... A huge slice of luck for @ThiemDomi on set point which @DaniilMedwed is able to smile about #NittoATPFinals pic.twitter.com/b1VzmLumGl — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

One hand on the trophy... Dominic Thiem wins a closely-fought opening set 6-4 v Medvedev in the #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/P9qZWI6Nc5 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020