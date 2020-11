Τον πρώτο του τίτλο στο 2020 κατέκτησε στο Παρίσι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Ο Ρώσος που την Δευτέρα (9.11) θα είναι το νέο Νο4 στον κόσμο επικράτησε με ανατροπή με 5-7, 6-4, 6-1 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό στο Παρίσι και κατέκτησε τον 8ο τίτλο της καριέρας του.

Αυτός είναι επίσης ο 3ος του σε Masters αφού το 2019 είχε κερδίσει στο Σινσινάτι και στη Σανγκάη και είναι ο 4ος Ρώσος μετά από τους Σάφιν, Νταβιντένκο και Κατσάνοφ που τα καταφέρνει στο Παρίσι.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια με τον Ζβέρεφ ο Ρώσος μείωσε πλέον σε 5-2 αλλά έχει 2/2 σε τελικούς και μάλιστα σε τουρνουά Masters.

Ο Ζβέρεφ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ. Ο Μεντβέντεφ θα σβήσει τα 2 μπρέικ πόιντ αλλά με το 3ο θα κλείσει το σετ με μπρέικ με 7-5!

Στο 2ο σετ, και στο 3ο γκέιμ ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Ζβέρεφ θα το σβήσει. Μετά από 5 ισοπαλίες ο Ρώσος θα έχει και νέο μπρέικ πόιντ στο γκέιμ αλλά ο Γερμανός θα το σβήσει και αυτό!

Ο Ζβέρεφ θα σβήσει και 3ο μπρέικ πόιντ αλλά ο Μεντβέντεφ θα φτάσει και σε 4ο! Ο Γερμανός θα αντέξει στην πίεση και θα κλείσει το σετ για να προηγηθεί με 2-1. Με love service game ο Ρώσος θα ισοφαρίσει σε 3-3.

O Μεντβέντεφ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και θα προηγηθεί με μπρέικ με 5-4! Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ (6-4). Στο 2ο σετ, ο Ρώσος είχε 1/5 μπρέικ πόιντ και ο Γερμανός δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ.

Στο 3ο σετ, ο Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και στο 2ο γκέιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Ζβέρεφ. O Γερμανός θα έχει άλλες 2 ευκαιρίες αλλά ο Ρώσος δεν θα του επιτρέψει να φτάσει σε μπρέικ.

Ο Μεντβέντεφ θα πάρει προβάδισμα με 2-0. Στο 3ο γκέιμ ο Ρώσος θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 και εν συνεχεία στο 4-0. Ο Μεντβέντεφ θα κλείσει το παιχνίδι με νέο μπρέικ (6-1).

"I was crying to my wife. Not crying, but just complaining, like, oh my god, I don't have the level, I don't even have one final - I'm playing so bad."

