Ο Αθηναϊκός είχε εύκολο έργο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας για την 8η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το αήττητο σερί του στην Α1 Γυναικών μετά και τη νίκη του στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ ενώ ο Αθηναϊκός είχε εύκολο έργο κόντρα στον Πρωτέα Βούλας.

Εμφατικό double double είχε η Σίνγκλετον με 20 πόντους και 24 ριμπάουντ στη νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα επί του Παναθλητικού.

Αποτελέσματα (8η Αγωνιστική – 30/11)

ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86

ΕΣΚΔ Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61

Σάββατο 29/11

Αμύντας-Ολυμπιακός 66-84

Ρεπό: Πανσερραϊκός

Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62

Διαιτητές: Ρίζος-Λεβεντάκος-Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 31-12, 49-42, 83-53, 92-62

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5(1), Βιντσιλαίου Σ. 5, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 13(2), Νικολοπούλου, Συροπούλου, Γκριγκς 11(3), Τσιανάκα, Φουράκη 9, Μανίς 10, Κλαρκ 16, Στογιανόφσκα 23(5).

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 11, Σουλτάνη 5(1), Κοτζαϊτση 9, Σιουμουρέκη, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 1, Γκανάτσιου, Φωνιαδάκη, Σμιθ 20(4), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 13.

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70

Διαιτητές: Βαγγάλης-Καραπαπάς-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 20-20, 51-44, 77-56, 102-70

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9, Κις 14, Τσινέκε 13, Χαιριστανίδου, Σταμάτη 8(2), Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 2, Λούκα 8, Αναστασοπούλου 3(1), Πρινς 17(4), Παρκς 11, Χρίστοβα 11(1).

Πρωτεας Βούλας (Δεσποτάκης): Γραβάνη, Στολίγκα 12(4), Ντέμο, Ανδρικοπούλου, Χουσελά 3(1), Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Αράπογλου 2, Γιένσεν 12(2), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(6), Κόρνγουελ 7.

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61

Διαιτητές: Καρπάνος-Κατωτικίδης-Ελ Ανύ

Δεκάλεπτα: 16-14, 34-23, 47-42, 73-61

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 15(1), Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(2), Μαρίνη 5(1), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 10, Μιχαηλίδου 1, Σίγκλετον 20(1).

Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 12(2), Μάντζου 9, Κοφινά, Γεροστεργίου, Ανταμς 17, Γκέλντοφ 12, Σύρπα, Μόρις 11.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 15 651-453 198

2) Παναθηναϊκός 14 638-461 177

3) Ολυμπιακός 13 619-503 116

4) ΠΑΣ Γιάννινα 12 543-595 -52

5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 11 528-500 28

6) Πανσερραϊκός 11 472-469 3

7) Πρωτέας Βούλας 11 578-633 -55

8) Παναθλητικός 9 473-554 -81

9) ΠΑΟΚ 9 501-588 -87

10) Αμύντας 8 445-537 -92

11) Ανόρθωση Βόλου 7 455-610 -155

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 6-7/12)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco