Με εμφάνιση πρωταθλητή στην επέτειο της κατάκτησης του ATP Finals 2019 ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals 2020.

O Έλληνας τενίστας σ' αγώνα της 2ης ημέρας του ομίλου "London 2020" επικράτησε σε 1.56' με 6-1, 4-6, 7-6 (6) του Αντρέι Ρούμπλεφ στην Ο2 Αrena και θα παίξει την Πέμπτη στον τελικό με τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ντομινίκ Τιμ μετά από τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ήδη στους "4" και ο Έλληνας με τον Ισπανό θα παλέψουν για το άλλο εισιτήριο. Ο νικητής θα είναι στην τετράδα και θα συνεχίσει και το Σάββατο στο ATP Finals.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Από την άλλη ο Αντρέι Ρούμπλεφ στην πρώτη του συμμετοχή στο ATP Finals γνώρισε την 2η του ήττα και αποκλείστηκε αλλά θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι την Πέμπτη με τον Ντομινίκ Τιμ.

Αυτή ήταν η 3η νίκη του επί του Ρούμπλεφ και η 2η μέσα στο 2020. Παράλληλα έφτασε και τις 29 νίκες στο 2020 και στις 5 σε ATP Finals.

Καταιγιστικός Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει εξαιρετικά στο παιχνίδι με μπρέικ στο 2ο γκέιμ (2-0) και με love service game θα φτάσει στο 3-0. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ μειώνει με love service game σε 3-1.

Με μπρέικ στο 6ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας θα προηγηθεί με 5-1 και θα κλείσει το σετ σε 19' με 6-1!

Έμεινε ζωντανός ο Ρώσος

Στο 2ο σετ, με love service game ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα προηγηθεί με 2-1 και εν συνεχεία με 3-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά ο Ρούμπλεφ θα το σβήσει και θα πάρει προβάδισμα (4-3).

Ο Ρώσος θα βρεθεί στο 5-4 και θα εκμεταλλευτεί τα φτηνά λάθη του Έλληνα για να φτάσει σε μπρέικ και να κλείσει το σετ στο 6-4. Οι winners είναι 5-10 για τον Ρώσο.

Νίκησε τον Ρώσο στην ρώσικη ρουλέτα

Στο 3ο σετ, ο Ρούμπλεφ θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και μετά από 10' θα κλείσει το γκέιμ και θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Ρώσος θα φτάσει στο 3-2 και θα ισοφαρίσει σε 3-3 ο Έλληνας. Αν και βρέθηκε στο 0-30 ο Ρούμπλεφ θα πάρει το 7ο γκέιμ (4-3) αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 5-5 και σε 6-6 για να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Αρχίζει με μίνι μπρέικ (1-0) αλλά ο Ρούμπλεφ θα το πάρει πίσω (2-1) και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Νέο μίνι μπρέικ για το 3-2 και στο 5-2. Θα μειώσει σε 5-4 αλλά ο Ρούμπλεφ ισοφαρίζει σε 5-5.

Ο Ρώσος με μίνι μπρέικ φτάνει σε ματς πόιντ (6-5) αλλά το διπλό του λάθος θα κρατήσει ζωντανό τον Έλληνα (6-6). Ο Τσιτσιπάς φτάνει σε σετ πόιντ και θα το κερδίσει!

Ο Έλληνας τενίστας είχε 2/9 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 1/1.

Defending champ stayin’ alive!@StefTsitsipas survives a rollercoaster with Rublev 6-1 4-6 7-6(6) to set-up a showdown on Thursday with Nadal for the second semi-final spot in Group London 2020#NittoATPFinals pic.twitter.com/V0nSelaIbO — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

Thiem wins the group & advances to the semi-finals

Rublev is eliminated from contention

Nadal & Tsitsipas will play for the second semi-final spot#NittoATPFinals pic.twitter.com/iMDr97RHf3 — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020