Άνετη νίκη του ΟΦΗ επί του Βόλου στη 16η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών (1/2), με τις Ομιλίτισσες να επικρατούν 4-0 κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε ο ΟΦΗ από την έδρα του Βολου, επικρατώντας με 0-4 στη 16η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κατηκαρίδη πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, ενω από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των εκδρομέων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το παιχνίδι διεξήχθη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με έντονο αέρα και βροχόπτωση, παρ’ όλα αυτά, ο ΟΦΗ έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του και άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με άψογη συνεργασία των παικτριών, όταν η Ριμπάνσκα βρήκε την Παναγιώτου, εκείνη έστρωσε την μπάλα και η Πις με ένα πλασέ έκανε το 0-1.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου (45+1') έγινε το 0-2 όταν η μπάλα βρήκε αρχικά δύο φορές στα δοκάρια, πριν η Ριμπάνσκα με κεφαλιά τη στείλει στα δίχτυα. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 49’, η Παναγιώτου πέτυχε το τρίτο γκολ, ενώ στις καθυστερήσεις (90+1') η Κουτσούρη διαμόρφωσε το τελικό 0-4, σφραγίζοντας τη νίκη για τις Ομιλίτισσες.