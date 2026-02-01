Ντεσπόντοφ: «Είμαστε σε σοκ, το τραγικό είναι ότι οι οπαδοί έρχονταν να στηρίξουν εμάς»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε για τον τραγικό χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ και το πόσο επηρέασαν την ομάδα και την προετοιμασία της πριν τη Λιόν.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα (19:30) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι έντονα φορτισμένο συναισθηματικά. Πριν από τη σέντρα στην Τούμπα, οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» θα τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο πριν την αναμέτρηση, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε στη Nova, τονίζοντας πως το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους παίκτες, αφού όλοι παραμένουν επηρεασμένοι από το περιστατικό που έχει συγκλονίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Βούλγαρος άσος υπογράμμισε ότι σε τέτοιες στιγμές το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα, με τη σκέψη όλων να βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα και στις οικογένειές τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ

Για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Πραγματικά νιώθουμε απαίσια, είναι μια τεράστια τραγωδία που έχει χτυπήσει τον σύλλογο. Και εγώ και οι συμπαίκτες μου είμαστε σε σοκ, γιατί ξέρετε το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έρχονταν για εμάς, για να μας υποστηρίξουν. Είναι τραγικό από όλες τις απόψεις. Ήταν νέοι άνθρωποι, που αγαπούσαν πάρα πολύ την ομάδα, είχαν μέλλον μπροστά τους. Μιλάμε για μια τεράστια τραγωδία και ένα πραγματικό σοκ για όλους μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να αναπαυθούν εν ειρήνη. Δε μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα για όλα αυτό, είναι μια τραγωδία, νιώθουμε όλοι απαίσια».

Για το αν η προετοιμασία του αγώνα με τη Λυών ήταν δύσκολη λόγω του γεγονότος: «Κοιτάξτε. Όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες, όταν χάνονται ζωές, είναι αδύνατο να μιλήσεις για ποδόσφαιρο, για αποτελέσματα, για τρόπαια, για πρωταθλήματα, αυτό τα υπερβαίνει όλα. Προφανώς, θέλαμε και εγώ και οι συμπαίκτες μου να πάρουμε μια νίκη για όλους αυτούς τους οπαδούς που έρχονται και ταξιδεύουν για εμάς, για τα παιδιά που φύγανε καθώς έρχονταν να μας στηρίξουν. Αλλά όπως είδατε, δεν έχει σημασία. Όπως είδατε μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, παλέψαμε, τα δώσαμε όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό με παίκτη λιγότερο, θέλαμε να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν το σημαντικό αυτό. Σημασία έχει ότι φύγαν τα παιδιά, τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Δε μπορώ να πω εύκολα ότι προχωράμε, πάμε παρακάτω, είναι μεγάλη τραγωδία».

Για το πως μπορεί να ξεπεραστεί όλο αυτό εντός ομάδας: «Νομίζω ότι πρέπει. Πρέπει να προχωρήσουμε, αυτό είναι κάτι που θα μείνει σε όλο το κλαμπ, την ομάδα, την οικογένεια του ΠΑΟΚ, δε το συζητάμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, να πάμε να παλέψουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας».

Για τις σκέψεις που θα έχει στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό: «Θα είναι σίγουρα ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, έχει Ισπανό προπονητή του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, να προσπαθεί να ανακτήσει γρήγορα την μπάλα, να βάζει δύσκολα στον αντίπαλο. Αυτό που έχει σημασία όμως, είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».

