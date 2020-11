Vienna Open: Ξεπέρασε τον Τζόκοβιτς σε τίτλους ο Ρούμπλεφ (vids)

Μόνος πρώτος στην λίστα με τους πρωταθλητές του 2020 είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος τενίστας κατέκτησε το τουρνουά ATP 500 της Βιέννης έφτασε στους 5 τίτλους μέσα στο 2020 και ξεπέρασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει 4.

Για να φτάσει έως εκεί ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με 6-4, 6-4 του Λορέντζο Σονέγκο στον τελικό του Vienna Open και έτσι πέτυχε το 5/5 σε τελικούς μέσα στο 2020 ενώ αυτός είναι ο 7ος τίτλος στην καριέρα του 23χρονου.

Ο Λορέντζο Σόνεγκο αν και βρήκε λύσεις και μπρέικ και κέρδισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και τον Ντάνιελ Έβανς απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό δεν μπόρούσε να κάνει τίποτα.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έφτασε σε μπρέικ στο 1ο σετ στο 5ο γκέιμ (3-2) και τα κατάφερε και στο 9ο στο 2ο (5-4) και εν συνεχεία σέρβιρε για τον τίτλο.

Πλέον είναι ο 2ος Ρώσος που κατακτά 5 τίτλους σε μια σεζόν αφού τα είχε καταφέρει και ο Νκολάι Νταβιντένκο το 2009.

Η νίκη του στη Βιέννη ήταν η 39η μέσα στο 2020 και ισοφάρισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στην 3η θέση είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 28.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι πρώτος πλέον σε τίτλους στο 2020 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πρέπει να κερδίσει το ATP Finals για να τον ισοφαρίσει εκτός και εάν ο Ρώσος κάνει το θαύμα του στο Paris Masters και "κλειδώσει" την μοναχική πρωτιά.

