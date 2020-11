ATP Finals 2020: Προκρίθηκε στο Λονδίνο ο Ρούμπλεφ (pic &vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα παίξει στο ATP Finals .

Ο Ρώσος μετά από τον τίτλο που εξασφάλισε στη Βιέννη πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς του 2020 που θα διεξαχθούν χωρίς θεατές από τις 15 έως τις 22/11 στο Λονδίνο και στην O2 Arena.

Είναι ο 7ος παίκτης που τα καταφέρνει μετά από τους Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντομινίκ Τιμ, Στέφανο Τσιτσιπά , Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Πλέον απομένει ένα εισιτήριο το οποίο θα διεκδικήσουν στο Paris Masters ο Ματέο Μπερετίνι και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

@DaniilMedwed @AndreyRublev97

There'll be two Russian singles players at the #NittoATPFinals for the first time since 2000, where Safin & Kafelnikov both played! pic.twitter.com/Yl1Z6tn8O3

— Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2020