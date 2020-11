Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη του ATP Finals 2020 .

Οι οχτώ καλύτεροι τενίστες του κόσμου φτάνουν στο Λονδίνο και από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου θα παλέψουν για τον τίτλο στο ATP Finals στην Ο2 Arena.

Μετά από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Λονδίνο αφίχθησαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ράφα Ναδάλ.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στην οποία επικεφαλής των γκρουπ θα είναι ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ATP Finals: Οι 10 κορυφαίοι πόντοι στην εποχή του Λονδίνου (vid)

A 5x champion of this event

World No. 1 @DjokerNole has arrived at the #NittoATPFinals! #ATPTour pic.twitter.com/bez1OcLQD8

— ATP Tour (@atptour) November 12, 2020