Τελικός Μουντιάλ 2026: Αποβλήθηκε ο Έντσο Φερνάντες
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Ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του Ισπανία-Αργεντινή για σκληρό μαρκάρισμα.
Ένα λεπτό πριν το τέλος των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Έντσο Φερνάντες πέταξε στον αέρα με σκληρό φάουλ τον Πάου Κουμπαρσί και δέχτηκε κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί εν μέσω διαμαρτυριών!
@Photo credits: Associated Press
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