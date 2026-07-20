Ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του Ισπανία-Αργεντινή για σκληρό μαρκάρισμα.

Ένα λεπτό πριν το τέλος των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Έντσο Φερνάντες πέταξε στον αέρα με σκληρό φάουλ τον Πάου Κουμπαρσί και δέχτηκε κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί εν μέσω διαμαρτυριών!