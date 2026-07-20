Τελικός Μουντιάλ 2026: Η τρομερή επέμβαση του Μαρτίνες στο φινάλε (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες... πέταξε στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ στο 90+8, στέλνοντας τον μεγάλο τελικό στην παράταση.
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είπε «όχι» στον Γιαμάλ και έστειλε τον τελικό στην παράταση! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας εξουδετέρωσε εντυπωσιακά στη γωνία του την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 19χρονου σταρ της Ισπανίας, διατήρησε το μηδέν και έστειλε τον αγώνα στο extra ημίωρο.
Η Ισπανία κέρδισε φάουλ σε πλεονεκτική θέση, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μαρτίνες... πέταξε και κράτησε την εστία του ανέπαφη στο 90+8.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.