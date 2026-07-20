Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες... πέταξε στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ στο 90+8, στέλνοντας τον μεγάλο τελικό στην παράταση.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είπε «όχι» στον Γιαμάλ και έστειλε τον τελικό στην παράταση! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας εξουδετέρωσε εντυπωσιακά στη γωνία του την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 19χρονου σταρ της Ισπανίας, διατήρησε το μηδέν και έστειλε τον αγώνα στο extra ημίωρο.

Η Ισπανία κέρδισε φάουλ σε πλεονεκτική θέση, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μαρτίνες... πέταξε και κράτησε την εστία του ανέπαφη στο 90+8.