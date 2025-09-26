Σλοτ: «Ο Εκιτικέ δεν θα πληρώσει πρόστιμο, ζήτησε συγνώμη και έχει δικαίωμα στο λάθος»

Ανατροπή στο θέμα της «τιμωρίας» του Ουγκό Εκιτικέ από τη Λίβερπουλ, με τον Άρνε Σλοτ να δηλώνει πως ο Γάλλος στράικερ δεν θα τιμωρηθεί, καθώς απολογήθηκε για τη λανθασμένη ενέργειά του.

Αρκετός ντόρος έγινε τις περασμένες ημέρες στην Αγγλία, αναφορικά με τον πανηγυρισμό του Ούγκο Εκιτικέ στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον για το League Cup. Ο λόγος; Μετά το γκολ που σημείωσε ο Γάλλος επιθετικός, το οποίο χάρισε τη νίκη - πρόκριση στην ομάδα του με 2-1, πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του.

Φυσικά, η κίνηση αυτή τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη για τον 23χρονο, που είδε τον δρόμο για τα αποδυτήρια και θα αποτελέσει απουσία για τον Άρνε Σλοτ, στο παιχνίδι του Σαββάτου (27/9) με την Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα. Μάλιστα, πολλαπλά δημοσιεύματα στο Νησί ανέφεραν πως η διοίκηση των «Reds» είχε αποφασίσει να τιμωρήσει με πρόστιμο ύψους 570.000 ευρώ, όσο είναι δηλαδή το... μισό του μηνιάτικο.

Κάτι τέτοιο πάντως δεν ισχύει, αφού ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας το διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως ο Εκιτικέ απολογήθηκε για αυτή του τη συμπεριφορά και έχει δικαίωμα στο λάθος, όντας νεαρός σε ηλικία. «Ο Ούγκο δεν έλαβε κανένα πρόστιμο. Μίλησα μαζί του. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Σε αυτόν τον σύλλογο επιτρέπεται να κάνεις λάθος χωρίς να σε τιμωρήσουν. Είναι νέος, είναι ένας φανταστικός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός.