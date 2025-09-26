Σλοτ: «Ο Εκιτικέ δεν θα πληρώσει πρόστιμο, ζήτησε συγνώμη και έχει δικαίωμα στο λάθος»
Αρκετός ντόρος έγινε τις περασμένες ημέρες στην Αγγλία, αναφορικά με τον πανηγυρισμό του Ούγκο Εκιτικέ στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον για το League Cup. Ο λόγος; Μετά το γκολ που σημείωσε ο Γάλλος επιθετικός, το οποίο χάρισε τη νίκη - πρόκριση στην ομάδα του με 2-1, πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του.
Φυσικά, η κίνηση αυτή τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη για τον 23χρονο, που είδε τον δρόμο για τα αποδυτήρια και θα αποτελέσει απουσία για τον Άρνε Σλοτ, στο παιχνίδι του Σαββάτου (27/9) με την Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα. Μάλιστα, πολλαπλά δημοσιεύματα στο Νησί ανέφεραν πως η διοίκηση των «Reds» είχε αποφασίσει να τιμωρήσει με πρόστιμο ύψους 570.000 ευρώ, όσο είναι δηλαδή το... μισό του μηνιάτικο.
Κάτι τέτοιο πάντως δεν ισχύει, αφού ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας το διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως ο Εκιτικέ απολογήθηκε για αυτή του τη συμπεριφορά και έχει δικαίωμα στο λάθος, όντας νεαρός σε ηλικία. «Ο Ούγκο δεν έλαβε κανένα πρόστιμο. Μίλησα μαζί του. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Σε αυτόν τον σύλλογο επιτρέπεται να κάνεις λάθος χωρίς να σε τιμωρήσουν. Είναι νέος, είναι ένας φανταστικός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός.
🚨❌ Arne Slot denies reports on Hugo Ekitike getting a fine: “Hugo didn’t get any fine. I spoke to him. He said sorry straight away to his team-mates”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025
“You are allowed at this club to make a mistake without getting fined. He’s young, he’s a fantastic human being”. pic.twitter.com/LPcHRl6s9v
