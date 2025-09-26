Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Τουρκίας απέστειλε επιστολή σε FIFA και UEFA, με την οποία πιέζει για τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, με επιστολή του προς τη FIFA, την UEFA αλλά και τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες διεθνώς, κάλεσε σε αποκλεισμό του Ισραήλ από κάθε αθλητική διοργάνωση.

Στο κείμενό του τόνισε ότι το ποδόσφαιρο ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, καλλιεργεί τη φιλία και ενισχύει τη συνοχή μεταξύ των λαών. «Με βάση αυτές τις αξίες, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την παράνομη και απάνθρωπη κατάσταση που εξελίσσεται στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια περίοδο που η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Μόλις την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε, ύστερα από διετή έρευνα, ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και τη δίωξη των υπευθύνων.

Ο Χατζιοσμάνογλου υπογράμμισε ότι «είναι ώρα για δράση» από την πλευρά της FIFA και της UEFA, κατηγορώντας τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές για απάθεια απέναντι σε εγκλήματα που κοστίζουν τη ζωή σε παιδιά και αμάχους σε καθημερινή βάση.

Να θυμίσουμε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία, κατόπιν πίεσης απο ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών, πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη (2/10) σχετικά με το ζήτημα και να αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για το ban του Ισραήλ.