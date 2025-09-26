Ολυμπιακός: Με Ροντινέι και Ζέλσον, αλλά χωρίς τρεις κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι, όμως στερήθηκε τις υπηρεσίες τριών παικτών του.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής τελευταίας προπόνησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο (27/09-18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς να επιστρέφουν και πάλι στην διάθεσή του μετά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισαν, όμως δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο και Σιπιόνι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Οι παίκτες του Ολυμπιακού

