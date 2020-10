Στον 2ο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Vienna Open.

Ο Έλληνας τενίστας, που είναι στο Νο5 του κόσμου, αποκλείστηκε με ανατροπή με 7-6 (5), 4-6, 3-6 από το Νο20 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στους "16" και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο Paris Masters που αρχίζει την Δευτέρα (2/11).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε σε συγκλονιστική ανατροπή στο τάι μπρέικ του 1ου σετ αλλά στη συνέχεια δεν είχε ενέργεια, λόγω και του τραυματισμού του και δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στον πολύ καλό Βούλγαρο ο οποίος θα παίξει την Παρασκευή (21:00, Cosmote Sport 6) με τον Ντανιέλ Έβανς για μια θέση στους "4".

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Μ' αυτή τη νίκη ο Ντιμιτρόφ πήρε ρεβάνς για την ήττα του στο Roland Garros και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον Έλληνα τενίστα. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Στέφανος δεν πέτυχε μπρέικ στο παιχνίδι!

Οι πόντοι ήταν 102-93. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 30 winners, 32 αβίαστα, 0/2 μπρέικ πόιντ και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 36-27 και 3/9. Οι άσοι ήταν 15-5 και τα διπλά σφάλματα 3-5.

Οι προημιτελικοί της Παρασκευής (Cosmote Sport 6): 15:00 Μεντβέντεφ-Άντερσον, 17:00 Ρούμπλεφ - Τιμ, 19:00 Τζόκοβιτς-Σονέγκο, 21:00 Ντιμιτρόφ-Έβανς.

Από το 0-5 στο κερδισμένο σετ!

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ είναι πολύ αποτελεσματικός στο σερβίς του και θα προηγηθεί με 2-1 και 3-2 στο 1ο σετ. O Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Βούλγαρος θα κρατήσει το σερβίς του και θα φτάσει στο 5-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5 και με winner θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ (6-6).

Θα ξεκινήσει με μίνι μπρέικ (2-0) ο Ντιμιτρόφ, θα φτάσει στο 5-0 και ο Τσιτσιπάς με άσο μειώνει σε 5-1. Ισοφαρίζει με βολέ σε 5-5 και με άσο θα φτάσει σε σετ πόιντ!

Από το 5-0 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει για να κερδίσει με 7-6 (5) το σετ!

Μπρέικ και ισοφάριση

Στο 2ο σετ, και στο 3ο γκέιμ ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει πρώτος στο παιχνίδι σε μπρέικ πόιντ, αλλά ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει με μεγάλο σερβίς και θα προηγηθεί με 2-1!

Ο Βούλγαρος θα επιμείνει και θα φτάσει τελικά σε μπρέικ (3-2) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-2.

Με love service game ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα προηγηθεί με 5-3 και με καταιγισμό άσων ο Στέφανος Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4.

Ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ, ο Τσιτσιπάς θα σβήσει τα 2 αλλά δεν θα τα καταφέρει και στο 3ο και θα χάσει το σετ με 6-4.

Κέρδισε ο καλύτερος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κρατήσει το σερβίς του για να φτάσει στο 2-1.

Στο 5ο γκέιμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ του Ντιμιτρόφ αλλά αυτός θα φτάσει και σε 4ο και θα κάνει το μπρέικ (3-2) με διπλό λάθος του Έλληνα.

Ο Τσιτσιπάς φτάνει στο 1ο μπρέικ πόιντ του στον αγώνα στο 6ο γκέιμ του 3ου σετ αλλά ο Ντιμιτρόφ θα το σβήσει με το σερβίς του όπως θα σβήσει και το επόμενο μπρέικ πόιντ του 22χρονου για να προηγηθεί με 4-2.

Το 5-3 είναι για τον Βούλγαρο ο οποίος με μπρέικ θα κερδίσει το σετ και το παιχνίδι!

A MASSIVE win for Grigor @GrigorDimitrov gets his first Top 5 win in nearly a year, beating Tsitsipas 6-7 6-4 6-3! pic.twitter.com/LxJ3d7lYIZ — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2020

This might genuinely be the most ridiculous return winner you'll ever see @GrigorDimitrov ripping up the textbook! pic.twitter.com/9Lsn6YgtRY — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2020