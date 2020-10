Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε από την ... κόλαση και κέρδισε το 1ο σετ του αγώνα του 2ου γύρου του Vienna Open μ' αντίπαλο τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Στην διαδικασία του τάι μπρέικ ο Βούλγαρος θα φτάσει με μεγάλη άνεση στο 5-0 αλλά ο Έλληνας θα πετύχει μια σπουδαία ανατροπή και θα κερδίσει το 1ο σετ με 7-6 (5) σ' ένα συγκλονιστικό παιχνίδι!

From 0-5 down...@StefTsitsipas wins the tiebreak 7-5, featuring this TASTY volley #ErsteBankOpen pic.twitter.com/cQNGlLOa6i

