Με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 23΄, η Λανς δεν συνάντησε πολλά προβλήματα στην έδρα της Τουλούζ, επικράτησε 3-0 και ξέφυγε προσωρινά στο +4 από την δεύτερη Παρί!

Η Λανς ξεκίνησε τη νέα χρονιά, όπως έκλεισε την προηγούμενη: Δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί! Παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 23΄του αγώνα οι φιλοξενούμενοι άλωσαν την έδρα της Τουλούζ με 3-0 και ξέφυγαν προσωρινά στο +4 από τη δεύτερη αγωνιστική για να εδραιωθούν και στο 2026 στην πρώτη θέση.

Η αποβολή του Έμερσον στο 23΄ απλοποίησε το έργο της Λανς, η οποία εκμεταλλεύτηκε την προοδευτική κόπωση της Τουλούζ και ξεμπούκωσε στο β΄μέρος. Αρχικά ο Σαΐντ άνοιξε το σκορ στο 57΄, με τον Τόμασον να κλειδώνει τρο τρίποντο με δικό του γκολ στο 85΄.

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε δέκα λεπτά αργότερα ο Γκιανού για το τελικό 3-0 των φιλοξενούμενων που έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρέμειναν για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή της Ligue 1.