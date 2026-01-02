Τουλούζ - Λανς 0-3: Συνεχίζει ακάθεκτη στην κορυφή της Ligue 1!
Η Λανς ξεκίνησε τη νέα χρονιά, όπως έκλεισε την προηγούμενη: Δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί! Παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 23΄του αγώνα οι φιλοξενούμενοι άλωσαν την έδρα της Τουλούζ με 3-0 και ξέφυγαν προσωρινά στο +4 από τη δεύτερη αγωνιστική για να εδραιωθούν και στο 2026 στην πρώτη θέση.
Η αποβολή του Έμερσον στο 23΄ απλοποίησε το έργο της Λανς, η οποία εκμεταλλεύτηκε την προοδευτική κόπωση της Τουλούζ και ξεμπούκωσε στο β΄μέρος. Αρχικά ο Σαΐντ άνοιξε το σκορ στο 57΄, με τον Τόμασον να κλειδώνει τρο τρίποντο με δικό του γκολ στο 85΄.
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε δέκα λεπτά αργότερα ο Γκιανού για το τελικό 3-0 των φιλοξενούμενων που έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρέμειναν για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή της Ligue 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.