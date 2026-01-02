Το γκολ του Ραφαέλ Λεάο αρκούσε στη Μίλαν για να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της Κάλιαρι και με το τελικό 1-0 να ανέβει προσωρινά στην κορυφή της Serie A.

Ιδανικό ποδαρικό στο 2026 για τη Μίλαν! Οι Ροσονέρι με γκολ του Ραφαέλ Λεάο νωρίς στο β΄μέρος έκαμψαν την αντίσταση της Κάλιιαρι στη Σαρδηνία και με το τελικό 1-0 πάτησαν στην κορυφή της Serie A, αλλά με ματς περισσότερο από τη συμπολίττισσα, Ίντερ.

Αφού σπατάλησαν ένα ολόκληρο ημίχρονο δίχως ουσιαστική ευκαιρία, οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν με το καλησπέρα του β΄μέρους. Στο 50΄συγκεκριμένα κι έπειτα από γύρισμα του Ραμπιό στην περιοχή, ο Ραφαέλ Λεάο έπιασε το δυνατό σουτ κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 1-0.

Οι Ροσονέρι ήταν σφικτοί στην άμυνα και δεν απειλούνταν, ενώ προς το τέλος του αγώνα πλησίασαν σε ένα δεύτερο γκολ που θα κλείδωνε από νωρίς το παιχνίδι. Ο Καπρίλε ωστόσο στο 87΄εξουδετέρωσε το δυνατό σουτ του Πούλισικ από θέση βολής, ενώ στις καθυστερήσεις είχε την απάντηση και στην συρτή εκτέλεση φάουλ του Μόντριτς για να κρατήσει ακέραιο το 0-1.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βίντερ, Μπαρτεσάγκι, Σαλεμάκερς, Εστουπινιάν (79΄Γκάμπια), Φοφανά (69΄Ρίτσι), Ραμπιό, Μόντριτς, Λόφτους-Τσικ (79΄Πούλισικ), Ραφαέλ Λεάο (69΄Φίλκρουγκ)