Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γράφει ιστορία στο Παρίσι αφού για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε στον προημιτελικό του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας (Νο6) επικράτησε σε 2.26' με 6-3, 7-6 (9), 6-2 του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο20) και θα παίξει στον προημιτελικό της Τετάρτης με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος απέκλεισε με ανατροπή με 6-7 (4), 7-5, 6-4, 7-6 (3) τον Μάρτον Φούτσοβιτς.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά αυτός θα είναι ο 2ος προημιτελικός του σε Grand Slam αφού το 2019 στο Australian Open είχε παίξει και απέκλεισε τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ για να παίξει στον ημιτελικό με τον Ράφα Ναδάλ.

Φυσικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο πρώτος Έλληνας που θα παίξει στα προημιτελικά του Roland Garros.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον 2/4 προκρίσεις σ' αγώνες 4ου γύρου σε Grand Slam αφού το 2019 είχε κερδίσει τον Ρότζερ Φέντερερ ενώ έχει ηττηθεί από τον Σταν Βαβρίνκα και τον Τζον Ίσνερ.

Οι πόντοι ήταν 115-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 30 αβίαστα, 24 winners και 3/12 μπρέικ πόιντ και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ είχε 53-22 και 0/3. Ο Έλληνας είχε 71% στο 2ο σερβίς.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε σπουδαία με μπρέικ στο 2ο γκέιμ (2-0) και με love service game θα φτάσει στο 3-0.

Στο 4ο γκέιμ ο Βούλγαρος θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 3-1 αλλά ο Έλληνας εύκολα θα φτάσει με το δυνατό 1ο σερβίς του στο 4-1.

Με άσο ο Ντιμιτρόφ θα κλείσει το 6ο γκέιμ (4-2) αλλά ο Τσιτσιπάς με love service game θα φτάσει στο 5-2.

Στο 9ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ , θα φτάσει σε ματς πόιντ και με άουτ επιστροφή του Ντιμιτρόφ θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ανέβηκε ο Ντιμιτρόφ, άντεξε ο Τσιτσιπάς

Με το σερβίς του ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει στο 2-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά ο Βούλγαρος δεν θα "φάει" μπρέικ και θα προηγηθεί με 3-2 και εν συνεχεία με 4-3. Με δυσκολία ο Ντιμιτρόφ θα κερδίσει το 9ο (5-4) και ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με love service game ο Ντιμιτρόφ θα φτάσει στο 6-5 αλλά ο Τσιτσιπάς θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Το θρίλερ στο μπρέικ πόιντ

Εκεί ο Τσιτσιπάς με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 3-0, ο Ντιμιτρόφ θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ, αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε σετ πόιντ (6-5). Ο Βούλγαρος θα το σβήσει (6-6),θα σβήσει και 2ο (7-7) αλλά ο Τσιτσιπάς θα σβήσει και δικό του σετ πόιντ (8-8).

Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει και αυτός το 2ο σετ πόιντ του αντιπάλου του θα φτάσει σε 3ο σετ πόιντ και σε 17' θα τελειώσει το τάι μπρέικ με 11-9.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο 1ο σετ τα αβίαστα λάθη ήταν 14-4 (Ντιμιτρόφ) και μετά από το τέλους του 2ου έχουμε φτάσει στο 35-23!

Άνετος και νικητής

Στο 3ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και εν συνεχεία στο 3-0. Ο Ντιμιτρόφ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και θα μειώσει σε 3-1.

Θα σβήσει νέο μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ ο Βούλγαρος για το 4-2 αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 5-2 και θα τελειώσει στο 6-2.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the epics @StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM