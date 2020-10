Στον 9ο ημιτελικό της καριέρας της προκρίθηκε στην Οστράβα η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια με ανατροπή απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-1 την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ και πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου όπου θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Αζαρένκα με την Μέρτενς για μια θέση στον τελικό.

Αυτός είναι ο 2ος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη μέσα στο 2020 μετά από εκείνον στην Αγία Πετρούπολη και για να φτάσει έως εκεί επέστρεψε από την... κόλαση.

Η Ελληνίδα βρέθηκε πίσω με 6-3, 3-1 στο 2ο σετ αλλά μ' ένα σερί 5-0 πήρε το 2ο σετ (6-3) και συνέχισε στο 3ο όπου το σερί έφτασε στο 9-0 (4-0)!

Στους 8 ημιτελικούς που προηγήθηκαν η Μαρία Σάκκαρη έχει 2 νίκες και 6 ήττες.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε 14 αβίαστα λάθη και 21 winners και η αντίπαλος της 39-19. Οι πόντοι ήταν 53-46 και τα μπρέικ πόιντ 5/7 (Σάκκαρη) και 2/5.

Στο 1ο γκέιμ του 1ου σετ η Τζαμπέρ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 1-0.

Η Τυνήσια θα πετύχει πρώτη μπρέικ (4-2) και με δυσκολία θα φτάσει στο 5-2 για να κλείσει το σετ στο 6-3.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, ήταν νευρική, και η Τζαμπέρ έφτασε απλά πρώτη στο μπρέικ και κέρδισε το σετ.

Η Τζαμπέρ στο 2ο θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα πάει στο 3-1. Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει την αντεπίθεση της και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Για πρώτη φορά στο σετ θα προηγηθεί με 4-3 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3!

Μ' ένα σερί 5-0 γκέιμ η Σάκκαρη θα επικρατήσει με 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Η Σάκκαρη είχε 1 αβίαστο λάθος και η Τζαμπέρ 13!

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 3ο σετ (1-0) και με love service game θα προηγηθεί με 2-0. Η Τζαμπέρ με διπλό σφάλμα θα δώσει την ευκαιρία στην Σάκκαρη να κάνει και 2ο μπρέικ (3-0).

Στο 4ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα το κερδίσει και αυτό (4-0) ανεβάζοντας το σερί που "τρέχει" από το 2ο σετ στο 9-0. Η Τζαμπέρ θα μειώσει σε 4-1 αλλά η Σάκκαρη με love service game θα φτάσει στο 5-1! Θα έχει ματς πόιντ και θα κλείσει το σετ στο 6-1.

Time for a decider @mariasakkari takes the second set, 6-3.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/xqQgomuw7U

— wta (@WTA) October 23, 2020