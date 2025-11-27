Ο Ολυμπιακός πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζοντας την ήττα με 3-4. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά κοίταξε στα μάτια την μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει την ισοπαλία. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 1-0, βρέθηκαν πίσω με 1-3 και 2-4, αλλά μείωσαν σε 3-4 και θα μπορούσα να κάνουν και το κάτι παραπάνω. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 7 τέρματα και τις ευκαιρίες της αναμέτρησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.