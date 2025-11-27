Ο Ολυμπιακός είχε την ψυχή ενός λιονταριού, αλλά ο Κιλιάν Μπαπέ με καρέ οδήγησε τη Ρεάλ σε θρίαμβο με 4-3.

Στο Φάληρο είδαμε ματσάρα από τις λίγες. Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στην πανίσχυρη αγωνιστικά Ρεάλ παρότι τα καλά του αγωνιστικά σημεία ήταν κατά διαστήματα στο πρώτο και στο 2ο 45λεπτο. Η ποιότητα των Βινίσιους και Μπαπέ έκρινε τον αγώνα. Τέσσερα γκολ ο Γάλλος σταρ και από ένα οι Τσικίνιο, Ταρέμι και Ελ Καμπί. Απίθανος ο κόσμος του Ολυμπιακού και κορεό - έπος.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Από τη μία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τους Πειραιώτες σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης ήταν στην εστία, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του στην άμυνα. Οι Μουζακίτης - Ντάνι Γκαρθία ήταν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Έσε να βρίσκεται στον πάγκο. Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς οι εξτρέμ και ο Τσικίνιο είχε επιτελικό ρόλο πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.

Ως προς την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο πρόκρινε μια πειραματική αμυντική γραμμή για το ματς του Φαλήρου. Συγκεκριμένα ο Λούνιν ήταν κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Κουρτουά και ενώ την αμυντική γραμμή συμπλήρωναν οι Αλεξάντερ - Άρνολντ, Ασένθιο - Καρέρας ως αμυντικό δίδυμο και με τον Μεντί να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από περίπου έξι μήνες.

Ως προς τους χαφ οι Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Γκιουλέρ ήταν η τετράδα (του άξονα). Οι Βινίσιους και Μπαπέ ήταν οι 2 παίκτες της γραμμής κρούσης, με βάση το πώς δόθηκαν τα αρχικά πλάνα. Αυτή η ανάγνωση ήταν εκ πρώτοις. Γιατί στο γήπεδο τελικώς η Ρεάλ έπαιζε 4-2-3-1: Τσουαμενί - Καμαβινγκά δίδυμο στα χαφ, Γκιουλέρ δεκάρι, Βαλβέρδε στο δεξί άκρο και Βινίσιους στο αριστερό.

Γκολ ο Τσικίνιο και... πάρτι στο Καραϊσκάκη αλλά μετά και τραυματισμός του και 1-3 από τον Μπαπέ

Ο Ολυμπιακός έπειτα από ένα φοβερό κορεό και με τον κόσμο του να τα δίνει όλα έκανε το 1-0 χάρις στον Τσικίνιο. Στο 5' ο Τσικίνιο απείλησε από ένα σουτ του που πέρασε λίγο έξω. Στο 8' ο ίδιος παίκτης μετά από έναν εξαιρετικό συνδυαμό των Ποντένσε - Ελ Καμπί και πάσα του Αφρικανού με ένα εξαιρετικό τελείωμα σκόραρε για το 1-0 εν μέσω... χαμού στις εξέδρες. Στο 20' ο Τσικίνιο έχασε μία πολύ μεγάλη φάση για να κάνει το σκορ 2-0.

Η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα και το έκανε πειστικότατα. Από τα πόδια του Βινίσιους η μπάλα πήγε με εξαιρετική μεταβίβαση προς στον Μπαπέ που δεν αστόχησε από κοντά για το 1-1 στο 22'. Στο 24' ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ σκόραρε ξανά. Το έκανε από κεφαλιά έπειτα από ένα γύρισμα του Γκιουλέρ.

Για τον Ολυμπιακό τα άσχημα νέα συνεχίστηκαν. Στο 28' χτύπησε ο Τσικίνιο κα έγινε αλλαγή από τον Ταρέμι και στο 29' ο Μπαπέ έκανε το 1-3 μετά από πάσα του Καμαβινγκά.

Έτσι φτάσαμε σε ένα ζόρικο σκορ για τους Πειραιώτες με βάση το πόσο νωρίς μπήκαν αυτά τα τέρματα.

Στο 34ο λεπτό ο Βινίσιους με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό έβγαλαν εξαιρετική επίθεση για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος με σουτάρα ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο 36' το σουτ του Τσουαμενί τράνταξε το δοκάρι του Τζολάκη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ο Βινίσιους είχε 2 φάσεις για γκολ. Στη μία έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον Τζολάκη που έφυγε έξω και στη 2η ο Χανιώτης τον σταμάτησε βγαίνοντας με ρίσκο στο κέντρο. Στις καθυστερήσεις ο Ελ Καμπί είχε κεφαλιά που απέκρουσε πολύ δύσκολα ο Λούνι σε κόρνερ. Το πρώτο μέρος έκλεισε στο 1-3 και με την ισπανική ομάδα να είναι ανώτερη από το 1-1 και μετά.

Ο Ταρέμι ξαναέβαλε στο κόλπο τον Ολυμπιακό με το 2-3, από τα πόδια του Βινίσιους το 2-4 από Μπαπέ

Ο Ολυμπιακός στην επανάληψη βρήκε ποδοσφαιρικό σφυγμό κάνοντας το 2-3. Στο 48' ο Βινίσιους είχε πολύ καλή φάση. Το σουτ του πέρασε λίγο εκτός. Στο 52΄ο Ιρανός διεθνής σέντερ φορ των Πειραιωτών σκόραρε για το 2-3 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Έσε. Στο 57' ο Βινίσιους πέρασε όποιον βρήκε μπροτστά του αλλά ο Τζολάκης τον σταμάτησε σε τετ α τετ.

Στο 60ό λεπτό ο Βινίσιους πέρασε τον Ρέτσο. Έσπασε πολύ ωραία τη μπάλα στον Μπαπέ που από κοντά έκανε το σκορ 2-4. Στο 67' ο Ελ Καμπί είχε μία καλή προσπάθεια λίγο έξω. Ο Μπέλινγκχαμ ήταν εκείνος που είχε ευκαιρία από σουτ του στο 68'.

Το 3-4 ο Ελ Καμπί και η αγωνία στο κατακόρυφο

Στο 81' ο Ελ Καμπί ξαναέβαλε φωτιά στο παιχνίδι με το 3-4. Ο Ελ Καμπί με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Στεφέτσα μείωσε και άλλο το σκορ. Στη συνέχεια ο Ελ Καμπί είχε μεγάλη στιγμή για το 4-4 και ενώ ο Στρεφέτσα λίγο πριν το 90' είχε ένα σουτ πολύ λίγο έξω. Οι γηπεδούχοι πάλεψαν σκληρά για το 4-4 που εν τέλει δεν ήρθε, ωστόσο απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου τους για την προσπάθειά τους.

MVP: Ο Βινίσιους παρέα με τον Μπαπέ αλλά περισσότερο ο Γάλλος. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε φοβερή ποιότητα και ο Γάλλος έβαλε 3 γκολ και γύρισε το παιχνίδι μόνος του μέσα σε ένα διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών. Στη συνέχεια ο Μπαπέ έκανε και το 2-4.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ελ Καμπί και Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό περισσότερο για το πώς μετείχαν στο σκέλος της τελευταίας αντίδρασης του Ολυμπιακού. Ο ένας με γκολ και ο άλλος με ασίστ και καλές κινήσεις. Για τη Ρεάλ ο Τσουαμενί είχε ορισμένες πολύ καλές στιγμές στον αγώνα αλλά και συμμετοχή σε γκολ.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κυρίως παίκτες που θεωρρούνται βαριά χαρτιά για τους Πειραιώτες στην επίθεσή τους. Ποδοσφαιριστές όπως οι Ζέλσον και Ποντένσε.

Η ΓΚΑΦΑ: Ήταν τόσα τα γκολ και τα λάθη από κάθε πλευρά σε αυτόν τον αγώνα, που ότι και να διαλέξουμε. Θα βάλουμε τη φάση του 1-1 για το πόσο λάθος λειτούργησε το κέντρο και η άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ μπορούν να μπουν και φάσεις όπως το τέρμα του Ταρέμι ως πώς τον έχασε η άμυνα της Ρεάλ.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν αποφεύχθηκαν θεματάκια του Όλιβερ με κάρτες και φάουλ. Το 1-3 επικυρώθηκε έπειτα από VAR Check για οφσάιντ και το 1-4 ακυρώθηκε με τον ίδιο τρόπο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν ένα πέναλτι στο 2ο μέρος με τον Άγγλο ρέφερι να λέει παίζετε.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός παρότι η ποιότητα της Ρεάλ είναι πολύ μεγάλη κατά διαστήματα τα έδωσε όλα και στο τέλος κυνήγησε ακόμα και το 4-4. Το επιθετικό ταλέντο των Βινίσιους και Μπαπέ έκριναν σε σημαντικό βαθμό τον αγώνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι (72' Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (62' Μππιανκόν), Ορτέγα, Μουζακίτης, Γκαρθία (46' Έσε), Ποντένσε (72' λ.τρ. Στρεφέτσα), Τσικίνιο (28' λ.τρ. Ταρέμι), Ζέλσον και Ελ Καμπί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο (73' Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46' Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (61' Μπέλινγκχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90' Γκαρθία) και Μπαπέ.