- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες
- Γκολ ο Τσικίνιο και... πάρτι στο Καραϊσκάκη αλλά μετά και τραυματισμός του και 1-3 από τον Μπαπέ
- Ο Ταρέμι ξαναέβαλε στο κόλπο τον Ολυμπιακό με το 2-3, από τα πόδια του Βινίσιους το 2-4 από Μπαπέ
- Το 3-4 ο Ελ Καμπί και η αγωνία στο κατακόρυφο
Στο Φάληρο είδαμε ματσάρα από τις λίγες. Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στην πανίσχυρη αγωνιστικά Ρεάλ παρότι τα καλά του αγωνιστικά σημεία ήταν κατά διαστήματα στο πρώτο και στο 2ο 45λεπτο. Η ποιότητα των Βινίσιους και Μπαπέ έκρινε τον αγώνα. Τέσσερα γκολ ο Γάλλος σταρ και από ένα οι Τσικίνιο, Ταρέμι και Ελ Καμπί. Απίθανος ο κόσμος του Ολυμπιακού και κορεό - έπος.
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες
Από τη μία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τους Πειραιώτες σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης ήταν στην εστία, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του στην άμυνα. Οι Μουζακίτης - Ντάνι Γκαρθία ήταν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Έσε να βρίσκεται στον πάγκο. Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς οι εξτρέμ και ο Τσικίνιο είχε επιτελικό ρόλο πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.
Ως προς την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο πρόκρινε μια πειραματική αμυντική γραμμή για το ματς του Φαλήρου. Συγκεκριμένα ο Λούνιν ήταν κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Κουρτουά και ενώ την αμυντική γραμμή συμπλήρωναν οι Αλεξάντερ - Άρνολντ, Ασένθιο - Καρέρας ως αμυντικό δίδυμο και με τον Μεντί να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από περίπου έξι μήνες.
Ως προς τους χαφ οι Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Γκιουλέρ ήταν η τετράδα (του άξονα). Οι Βινίσιους και Μπαπέ ήταν οι 2 παίκτες της γραμμής κρούσης, με βάση το πώς δόθηκαν τα αρχικά πλάνα. Αυτή η ανάγνωση ήταν εκ πρώτοις. Γιατί στο γήπεδο τελικώς η Ρεάλ έπαιζε 4-2-3-1: Τσουαμενί - Καμαβινγκά δίδυμο στα χαφ, Γκιουλέρ δεκάρι, Βαλβέρδε στο δεξί άκρο και Βινίσιους στο αριστερό.
Γκολ ο Τσικίνιο και... πάρτι στο Καραϊσκάκη αλλά μετά και τραυματισμός του και 1-3 από τον Μπαπέ
Ο Ολυμπιακός έπειτα από ένα φοβερό κορεό και με τον κόσμο του να τα δίνει όλα έκανε το 1-0 χάρις στον Τσικίνιο. Στο 5' ο Τσικίνιο απείλησε από ένα σουτ του που πέρασε λίγο έξω. Στο 8' ο ίδιος παίκτης μετά από έναν εξαιρετικό συνδυαμό των Ποντένσε - Ελ Καμπί και πάσα του Αφρικανού με ένα εξαιρετικό τελείωμα σκόραρε για το 1-0 εν μέσω... χαμού στις εξέδρες. Στο 20' ο Τσικίνιο έχασε μία πολύ μεγάλη φάση για να κάνει το σκορ 2-0.
Η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα και το έκανε πειστικότατα. Από τα πόδια του Βινίσιους η μπάλα πήγε με εξαιρετική μεταβίβαση προς στον Μπαπέ που δεν αστόχησε από κοντά για το 1-1 στο 22'. Στο 24' ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ σκόραρε ξανά. Το έκανε από κεφαλιά έπειτα από ένα γύρισμα του Γκιουλέρ.
Για τον Ολυμπιακό τα άσχημα νέα συνεχίστηκαν. Στο 28' χτύπησε ο Τσικίνιο κα έγινε αλλαγή από τον Ταρέμι και στο 29' ο Μπαπέ έκανε το 1-3 μετά από πάσα του Καμαβινγκά.
Έτσι φτάσαμε σε ένα ζόρικο σκορ για τους Πειραιώτες με βάση το πόσο νωρίς μπήκαν αυτά τα τέρματα.
Στο 34ο λεπτό ο Βινίσιους με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό έβγαλαν εξαιρετική επίθεση για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος με σουτάρα ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο 36' το σουτ του Τσουαμενί τράνταξε το δοκάρι του Τζολάκη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ο Βινίσιους είχε 2 φάσεις για γκολ. Στη μία έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον Τζολάκη που έφυγε έξω και στη 2η ο Χανιώτης τον σταμάτησε βγαίνοντας με ρίσκο στο κέντρο. Στις καθυστερήσεις ο Ελ Καμπί είχε κεφαλιά που απέκρουσε πολύ δύσκολα ο Λούνι σε κόρνερ. Το πρώτο μέρος έκλεισε στο 1-3 και με την ισπανική ομάδα να είναι ανώτερη από το 1-1 και μετά.
Ο Ταρέμι ξαναέβαλε στο κόλπο τον Ολυμπιακό με το 2-3, από τα πόδια του Βινίσιους το 2-4 από Μπαπέ
Ο Ολυμπιακός στην επανάληψη βρήκε ποδοσφαιρικό σφυγμό κάνοντας το 2-3. Στο 48' ο Βινίσιους είχε πολύ καλή φάση. Το σουτ του πέρασε λίγο εκτός. Στο 52΄ο Ιρανός διεθνής σέντερ φορ των Πειραιωτών σκόραρε για το 2-3 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Έσε. Στο 57' ο Βινίσιους πέρασε όποιον βρήκε μπροτστά του αλλά ο Τζολάκης τον σταμάτησε σε τετ α τετ.
Στο 60ό λεπτό ο Βινίσιους πέρασε τον Ρέτσο. Έσπασε πολύ ωραία τη μπάλα στον Μπαπέ που από κοντά έκανε το σκορ 2-4. Στο 67' ο Ελ Καμπί είχε μία καλή προσπάθεια λίγο έξω. Ο Μπέλινγκχαμ ήταν εκείνος που είχε ευκαιρία από σουτ του στο 68'.
Το 3-4 ο Ελ Καμπί και η αγωνία στο κατακόρυφο
Στο 81' ο Ελ Καμπί ξαναέβαλε φωτιά στο παιχνίδι με το 3-4. Ο Ελ Καμπί με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Στεφέτσα μείωσε και άλλο το σκορ. Στη συνέχεια ο Ελ Καμπί είχε μεγάλη στιγμή για το 4-4 και ενώ ο Στρεφέτσα λίγο πριν το 90' είχε ένα σουτ πολύ λίγο έξω. Οι γηπεδούχοι πάλεψαν σκληρά για το 4-4 που εν τέλει δεν ήρθε, ωστόσο απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου τους για την προσπάθειά τους.
MVP: Ο Βινίσιους παρέα με τον Μπαπέ αλλά περισσότερο ο Γάλλος. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε φοβερή ποιότητα και ο Γάλλος έβαλε 3 γκολ και γύρισε το παιχνίδι μόνος του μέσα σε ένα διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών. Στη συνέχεια ο Μπαπέ έκανε και το 2-4.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ελ Καμπί και Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό περισσότερο για το πώς μετείχαν στο σκέλος της τελευταίας αντίδρασης του Ολυμπιακού. Ο ένας με γκολ και ο άλλος με ασίστ και καλές κινήσεις. Για τη Ρεάλ ο Τσουαμενί είχε ορισμένες πολύ καλές στιγμές στον αγώνα αλλά και συμμετοχή σε γκολ.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κυρίως παίκτες που θεωρρούνται βαριά χαρτιά για τους Πειραιώτες στην επίθεσή τους. Ποδοσφαιριστές όπως οι Ζέλσον και Ποντένσε.
Η ΓΚΑΦΑ: Ήταν τόσα τα γκολ και τα λάθη από κάθε πλευρά σε αυτόν τον αγώνα, που ότι και να διαλέξουμε. Θα βάλουμε τη φάση του 1-1 για το πόσο λάθος λειτούργησε το κέντρο και η άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ μπορούν να μπουν και φάσεις όπως το τέρμα του Ταρέμι ως πώς τον έχασε η άμυνα της Ρεάλ.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν αποφεύχθηκαν θεματάκια του Όλιβερ με κάρτες και φάουλ. Το 1-3 επικυρώθηκε έπειτα από VAR Check για οφσάιντ και το 1-4 ακυρώθηκε με τον ίδιο τρόπο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν ένα πέναλτι στο 2ο μέρος με τον Άγγλο ρέφερι να λέει παίζετε.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός παρότι η ποιότητα της Ρεάλ είναι πολύ μεγάλη κατά διαστήματα τα έδωσε όλα και στο τέλος κυνήγησε ακόμα και το 4-4. Το επιθετικό ταλέντο των Βινίσιους και Μπαπέ έκριναν σε σημαντικό βαθμό τον αγώνα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι (72' Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (62' Μππιανκόν), Ορτέγα, Μουζακίτης, Γκαρθία (46' Έσε), Ποντένσε (72' λ.τρ. Στρεφέτσα), Τσικίνιο (28' λ.τρ. Ταρέμι), Ζέλσον και Ελ Καμπί.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο (73' Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46' Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (61' Μπέλινγκχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90' Γκαρθία) και Μπαπέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.