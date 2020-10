Καρέ τίτλων στο 2020 συμπλήρωσε την Αγία Πετρούπολη ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε με 7-6 (5), 6-4 του Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς στον τελικό του τουρνουά και έφτασε τους 4 τίτλους στο 2020 και τους 6 στην καριέρα του!

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος την Δευτέρα (19/10) θα είναι στο Νο8 του κόσμου συνέχισε την εκπληκτική χρονιά του και μετά από την Αδελαϊδα, την Ντόχα και το Αμβούργο κατέκτησε τίτλο και στην πατρίδα του και μάλιστα ATP 500.

Με τον τίτλο αυτό έπιασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην κορυφή των τίτλων στο 2020 με τον Σέρβο όμως να έχει Grand Slam και 2 Masters.

O Ρώσος που τελείωσε τον αγώνα με αίματα στο αριστερό του γόνατο από τις.... βουτιές κατέκτησε 2ο συνεχόμενο ATP 500 μετά από εκείνο στο Αμβούργο και έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό του αφού σε 2 ημέρες θα κλείσει τα 23!

Από την άλλη ο Μπόρνα Τσόριτς έπαιξε για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό στην Αγία Πετρούπολη και μετά από την ήττα του 2019 από τον Μεντβέντεφ έχασε και το 2020 από τον Ρούμπλεφ, ο οποίος είναι ο 7ος Ρώσος που κερδίζει τον τίτλο.

Ο Ρούμπλεφ ήταν καλύτερος σ' όλο το παιχνίδι. Στο 1ο σετ που δεν είχε μπρέικ ο Κροάτης έφτασε στο 5-2 στο τάι μπρέικ αλλά ο Ρώσος με σερί 5-0 του πήρε τη μπουκιά μέσα από το στόμα.

Στο 2ο σετ, ο Ρούμπλεφ θα φτάσει σε μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) και μετά όλα θα είναι πιο εύκολα....

Αυτή ήταν η 34η νίκη του Ρούμπλεφ στο 2020 και απειλεί τον Τζόκοβιτς που είναι στην κορυφή με 37! Από την άλλη ετοιμάζει βαλίτσες για το ATP Finals του Λονδίνου και η πρόκριση του θ' ανακοινωθεί σύντομα και επίσημα!

Can’t. Stop. Winning.

The moment @AndreyRublev97 won his 4th title of 2020 - and 2nd consecutive ATP 500!#SPBOpen pic.twitter.com/ApUcYpNHer

— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2020