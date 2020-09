Τον τίτλο στο Αμβούργο μέσα από τα χέρια του έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε σε 2.19' με 6-4, 3-6, 7-5 από τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του Hamburg European Open και έμεινε για 5ο τελικό χωρίς τίτλο σε τουρνουά ATP 500.

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Ρούμπλεφ σε 500αρι και ο 3ος του μέσα στο 2020 (5 συνολικά). Από την άλλη ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε με 5 τίτλους σε 12 τελικούς και με 0/5 σε τελικούς ATP 500.

O Στέφανος Τσιτσιπάς πλέον κοιτάζει το Roland Garros όπου θα ξεκινήσει την Τρίτη με τον Ισπανό Μουνάρ.

Ο Έλληνας τενίστας είχε ευκαιρίες (3-5 με τις μπάλες στα χέρια) να κερδίσει το παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε και ο Ρώσος που ήταν πιο ψύχραιμος πήρε αυτό που ήθελε σε μια φανταστική εβδομάδα για εκείνον και θα βρεθεί στο Νο11.

Ο νικητής θα πάρει 79.330 ευρώ και ο ηττημένος 64.075 ευρώ. Αυτή είναι η 3η νίκη του Ρούμπλεφ επί του Τσιτσιπά σε 4 αγώνες. Αυτή είναι η 25η νίκη του Ρώσου στο 2020 που έχει μπροστά του μονάχα τον Τζόκοβιτς (31).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 36 αβίαστα λάθη και 49 winners και ο Αντρέι Ρούμπλεφ 16 και 30.

Ιδανικό ξεκίνημα Ρούμπλεφ!

Στο 1ο σετ ο Ρούμπλεφ θα κάνει με μπρέικ το 2-1, ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2 με μπρέικ αλλά ο Ρώσος με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2. Ο Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά ο Ρούμπλεφ θα κρατήσει το σερβίς του (4-2).

Είναι η σειρά του Έλληνα να σβήσει μπρέικ πόιντ και να μειώσει σε 4-3 αλλά ο Ρώσος με love service game θα φτάσει στο 5-3. Ο Ρούμπλεφ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Τα αβίαστα λάθη είναι 13 για τον Τσιτσιπά και 4 για τον Ρούμπλεφ και οι winners 16-10.

Η απάντηση του Τσιτσιπά

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει μπρέικ στο 4ο γκέιμ για το 3-1 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-1.

Ο Ρούμπλεφ έχει αυξήσει τα λάθη του και ο Τσιτσιπάς είναι σταθερός στο παιχνίδι του. Ο Τσιτσιπάς με δυσκολία θα κερδίσει το 7ο γκέιμ (5-2) και στο 8ο ο Ρούμπλεφ θα σβήσει 2 σετ πόιντ για να μειώσει σε 5-3.

Τελικά ο Στέφανος θα κρατήσει το σερβίς του και με άσο θα κλείσει στο 6-3 το 2ο σετ. Τα αβίαστα στο 2ο είναι 7-7 και οι winners 15-10 για τον Έλληνα τενίστα.

Έκανε το καθήκον του!

Στο 3ο και οι δυο θα ξεκινήσουν με love service game (1-1) και το 3ο γκέιμ είναι φανταστικό. Ο Ρούμπλεφ θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ και με την 5η ευκαιρία του ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ για το 2-1!

Ο Ρώσος με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά ο Έλληνας θα το πάρει πίσω για το 3-2! To 4-2 είναι για το Τσιτσιπά στο σερβίς του ο οποίος θα φτάσει και στο 5-3.

Με μπρέικ ο Ρούμπλεφ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και το παιχνίδι αρχίζει ξανά. O Ρώσος που έχει καλή ψυχολογία θα φτάσει στο 6-5 και με μπρέικ θα κάνει το 7-5.

That's a third title in 2020 for the Russian!

Deep into the third set, and somehow the quality of this final keeps rising...

Stunning, @StefTsitsipas pic.twitter.com/almhoMk0w3

— Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2020