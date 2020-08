Αυτό απλά δεν μπορεί να συμβεί ξανά. Έγινε όμως στον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Τένις Σάντγκρεν στον 3ο γύρο του Western and Southern Open.

Κατά την διάρκεια του 1ου σετ ο Σέρβος με χτύπημα του σημαδεύει την ρακέτα του Αμερικανού και του την ρίχνει από το χέρι!

Φοβερό χτύπημα και απίθανη φάση.

Ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 6-2 στο 1ο σετ και πάει ολοταχώς για τα προημιτελικά.

A true one in a million from @DjokerNole

#CInCyTENNIS pic.twitter.com/h3ktXSO1dl

— Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020