Western & Southern Open: Ο Άντι Μάρεϊ επέστρεψε (vids)

Ο Άντι Μάρεϊ επέστρεψε... Ο Βρετανός τενίστας (Νο129) επέστρεψε με νίκη στο tour στον πρώτο του αγώνα μετά από τον Οκτώβριο του 2019 και το τουρνουά της Αμβέρσας.

Ο σπουδαίος Βρετανός στον πρώτο του αγώνα στο 2020 επικράτησε μετά από 2.28' με 7-6 (6), 3-6, 6-1 του Αμερικανού Φράνσις Τιαφό στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει στον 2ο γύρο του Western and Southern Open.

Το Masters αυτό ήταν το 100ο για τον Άντι Μάρεϊ ο οποίος και έχει 2 κατακτήσεις στο συγεκριμένο τουρνουά. Τα πράγματα πλέον είναι πιο δύσκολα για τον Βρετανό αφού στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στο 1ο σετ ο Μάρεϊ επέστρεψε από μίνι μπρέικ ισοφάρισε σε 5-5 στο τάι μπρέικ και πήρε το σετ. Το 2ο ανήκε στον Αμερικανό. Με μπρέικ στο 8ο έφτασε στο 5-3 και στο 6-3.

Στο τελευταίο μόνο ο Άντι Μάρεϊ υπήρχε στο κορτ. Έκανε με μπρέικ το 2-0 και με νέο μπρέικ το 5-1 και επικράτησε με 6-1.

Now that's a big win for @andy_murray ! #CinCyTENNIS pic.twitter.com/KCPaBy30nJ

Murray moves on @andy_murray moves past Tiafoe in three sets & will play Alexander Zverev in the Round of 32! #CInCyTENNIS pic.twitter.com/MOw7nVyQ2L

— ATP Tour (@atptour) August 22, 2020