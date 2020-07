Τσιτσιπάς - Γκοφέν 4-0: Πρώτος και έτοιμος για την κούπα στη Γαλλία (vids)

Με σπουδαία εμφάνιση στην 9η και τελευταία αγωνιστική του Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 4-0 (18-12, 16-13, 14-11, 22-11) του Νταβίντ Γκοφέν (Νο10) και έδειξε έτοιμος για να διεκδικήσει την κούπα!

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης πέτυχε τη δεύτερη νίκη του κόντρα σε παίκτη του top-10 στη Γαλλία αφού είχε επικρατήσει και του Ματέο Μπερετίνι (Νο9) και ολοκλήρωσε στον όμιλο με ρεκόρ 8-1 νίκες.

Φυσικά είναι στην 1η θέση και είναι το μεγάλο φαβορί για την κούπα που θα διεκδικήσει την Κυριακή.

Πάλι με Γκοφέν στον ημιτελικό!

Στην τετράδα έχουν προκριθεί ο Τσιτσιπάς, ο Γκασκέ, ο Μπερετίνι και ο Γκοφέν και με την ολοκλήρωση της 9ης ημέρας θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των ημιτελικών.

Ο Τσιτσιπάς ως 1ος θα παίξει ξανά με τον Γκοφέν (4ος) και ο Γκασκέ θα συναντήσει τον Μπερετίνι στον 2ο ημιτελικό.

Στον αγώνα του Σαββάτου ο Βέλγος δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στον Έλληνα ο οποίος αξίζει να σημειώσουμε πως έχει κερδίσει στον όμιλο και τους άλλους 3 παίκτες των ημιτελικών.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν σε μεγάλα κέφια στο κορτ αλλά και στα time out όπου για έναν ακόμη αγώνα έδειξε πως είναι και ... καλός τραγουδιστής!