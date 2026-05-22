Πανηγυρική επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάς Ζαρουρί μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την παραμονή του Ανάς Ζαρουρί στο ρόστερ της ομάδας, αφού ενεργοποιήθηκε η υποχρεωτική ρήτρα που υπήρχε στη συμφωνία με την Λανς, για την οποία σας είχε ενημερώσει το Gazzetta από τον περασμένο Σεπτέμβριο κιόλας.

Αυτή προέβλεπε το «τριφύλλι» να πληρώσει υποχρεωτικά 2,8 εκατ. ευρώ στον γαλλικό σύλλογο για να τον κάνει δικό του, σε περίπτωση που εκείνο εξασφάλιζε την ευρωπαϊκή του έξοδο για τη σεζόν 2026-2027.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.

Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».