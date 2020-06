Νικ Κύργιος: «Επίθεση» στον πρόεδρο της ΑΤP (pic)

Με τον πρόεδρο της ATP Αντρέα Γκαουντέντζι τα έβαλε ο Νικ Κύργιος μετά από την ανακοίνωση για την διεξαγωγή του US Open.

O Ιταλός παράγοντας μετά από την οριστικοποίηση της διεξαγωγής του US Open αλλά και την δημοσιεύση του νέου καλεντάρι της ATP δήλωσε: «Ήταν ένα αποτέλεσμα πραγματικής συνεργασίας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσθέσουμε περισσότερα τουρνουά στο καλαντάρι όσο η κατάσταση εξελίσσεται.

Θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσπάθεια των διοργανώσεών μας να δράσουν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης εποχής, όπως και των παικτών, να αγωνιστούν υπό αυτές τις διαφορετικές συνθήκες».

Ο Αυστραλός τενίστας που έχει ταχθεί κατά της διεξαγωγής του US Open δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση και έγραψε στο twitter: «Ευχαριστώ φίλε, πραγματικά φρόντισες τους παίκτες όλο αυτόν τον καιρό. Σοβαρά γ@@@@έ με, γιατί δεν κάνεις μια συλλογική προσπάθεια μαζί μας, πατάτα».

Cheers mate, you’ve really looked after the players during this time. Seriously fk me, how about you have a collaborative effort with us, potato https://t.co/6CWQ9vuNGa

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 17, 2020