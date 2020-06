Νικ Κύργιος: «Κράζει» τους Αμερικανούς για το US Open (pic)

Την αντίθεση του στη διεξαγωγή του US Open 2020 εξέφρασε εκ νέου μετά από την επίσημη ανακοίνωση από την USTA ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας έχει ταχθεί από νωρίς κατά του τουρνουά αφού λόγω του covid-19 οι περιορισμοί είναι μεγάλοι για τους αθλητές και είχε καλέσει μάλιστα και τους Big-3 να πάρουν θέση.

Μετά από την ανακοίνωση της απόφασης για την διεξαγωγή του US Open από τις 31/8 έως τις 13/9 ο Νικ επανήλθε στο θέμα με tweet: «Οι άνθρωποι που ζουν στις Η.Π.Α φυσικά και πιέζουν για την διεξαγωγή του Open. Εγωιστικό. Θα πάρω την ειδική στολή μου όταν θα ταξιδέψω από την Αυστραλία και μετά θα πρέπει να μπω σε καραντίνα σε δύο εβδομάδες, στην επιστροφή μου».

Smh - people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 16, 2020