Εκατοντάδες φαν επικοινώνησαν με τον Κύργιο μετά την «φάρσα» του Τσιτσιπά (pic)

Το πρωί της Δευτέρας (27.4) ημέρα των γενεθλίων του Νικ Κύργιου ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσιοποίησε το τηλέφωνο του Αυστραλού στα social media προκειμένου να του ευχηθεί ο κόσμος!

Ο Κύργιος τον... έκραξε, τα διεθνή ΜΜΕ έγραψαν για "μαύρο χιούμορ" από τον Έλληνα και λίγες ώρες αργότερα με νέο του post ο Τσιτσιπάς ζήτησε από τους φαν να μην καλούν άλλο τον φίλο του.

Η ζημιά είχε γίνει... Εκατοντάδες ήταν εκείνοι που αποθήκευσαν το τηλέφωνο και άρχισαν να τηλεφωνούν στον Νικ αλλά και να του στέλνουν μηνήματα. Ο ίδιος δεν άντεξε άλλο και έβγαλε στη... δημοσιότητα τη λίστα μέσα από stories του στο instagram.

Somebody please give Nick Kyrgios a new phone number. pic.twitter.com/dAQGAUTia7

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) April 28, 2020