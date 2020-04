Οι δυο νεαρές Ιταλίδες «αποκαλύπτουν» γιατί παίζουν τένις από ταράτσα σε ταράτσα (vid)

Πριν από λίγες ημέρες τον γύρο του κόσμου έκανε ένα video που έδειχνε δυο κορίτσια στην Ιταλία να παίζουν τένις από ταράτσα σε ταράτσα.

Το video έγινε viral και το κοινοποίησε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ποια είναι όμως τα κορίτσια που το έκαναν και γιατί;

Είναι η 13χρόνη Βιτόρια Ολιβέρι και η 11χρόνη Κάρολα Πεσίνε, που παίζουν ερασιτεχνικά τένις και μας εξηγούν την ιστορία πίσω από αυτή τη σπουδαία ιδέα που γεννήθηκε στις ημέρες του κορονοϊού.

Η Βιτόρια λέει αρχικά και η συμπαίκτρια της συμφωνεί: «Το κάναμε για να χαρίσουμε χαμόγελα. Η σκέψη ήρθε επειδή μας έλειπε πάρα πολύ το τένις και από τη στιγμή που τις δύο πολυκατοικίες τις χωρίζουν μόνο δέκα μέτρα, αποφασίσαμε να αρχίζουμε να προπονούμαστε έτσι.

Το μοιράστηκαν στο διαδίκτυο και οι Σάρα Εράνι και Στέφανος Τσιτσιπάς, Είμαστε πολύ ευτυχισμένες, θα συνεχίσουμε να προπονούμαστε με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το πόσο μεγάλη επιτυχία είχε αυτό το βίντεο.

Είχαμε και τη βοήθεια των γονιών μας που έτρεχαν να μαζεύουν τις μπάλες, χάσαμε αρκετές μάλιστα που κατέληξαν στο δρόμο. Ζημιές; Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σπάσει κανένα τζάμι».

Δείτε ξανά το video με τον αγώνα τους:

Just incredible to see

Liguria, Italy #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020