Το «ξημέρωσαν» στο Λονδίνο: Οπαδοί της Άρσεναλ πανηγύριζαν στο Emirates μέχρι το πρωί!

Η κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ προκάλεσε «φρενίτιδα» στους οπαδούς των «κανονιέρηδων», οι οποίοι πανηγύριζαν μέχρι το πρωί, έξω από το «Emirates».

Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η αναμονή έλαβε τέλος! Η Άρσεναλ στέφθηκε και επίσημα πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά και από την ισοπαλία με σκορ 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ και, όπως ήταν λογικό, το Λονδίνο «κάηκε».

Πιο συγκεκριμένα, όταν ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης στο «Vitality Stadium», οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» βγήκαν από τις pubs της περιοχής, όπου είχαν μαζευτεί για να δουνε τον αγώνα των «πολιτών» και πήγαν στο «Emirates» για να πανηγυρίσουν και επίσημα την κατάκτηση του τίτλου.

Οι φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο στάδιο άναψαν καπνογόνα και τραγούδησαν τραγούδια και συνθήματα της ομάδας τους, με το πλήθος ολοένα και να αυξάνεται όσο περνούσαν οι ώρες.

Πολλά πυροτεχνήματα φώτισαν επίσης τον λονδρέζικο ουρανό, κυρίως στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου, κάνοντας τη νύχτα... μέρα. Δάκρυα, κραυγές χαράς, τραγούδια και οι κρότοι από τα πυροτεχνήματα σημάδεψαν μεγάλο μέρος των εορτασμών, οι οποίοι διήρκησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.